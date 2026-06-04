Исследование показало рост недоверия россиян к китайским автомобилям

Большинство комментариев российских пользователей о китайских автомобилях в Telegram остаются негативными. К такому выводу пришли специалисты коммуникационно-исследовательского агентства «ПРО Бренд», проанализировавшие обсуждения в русскоязычных автомобильных каналах. « Газета.Ru » ознакомилась с результатами исследования.

Согласно результатам исследования, доля негативных высказываний составила 44% от общего числа комментариев. Позитивные оценки получили 31%, а еще четверть сообщений носила нейтральный характер.

Чаще всего владельцы и потенциальные покупатели китайских автомобилей выражают недовольство стоимостью машин. На этот фактор приходится 13,4% всех негативных отзывов. Среди других распространенных претензий пользователи называют сбои в работе электроники и программного обеспечения, качество сборки, сложности и высокую стоимость ремонта, а также проблемы с поставками запчастей.

Кроме того, в обсуждениях регулярно упоминаются вопросы комфорта и эргономики, опасения по поводу быстрой потери стоимости автомобиля на вторичном рынке, вероятность появления коррозии и недостаточная адаптация некоторых моделей к российским климатическим условиям.

Владелец агентства «ПРО Бренд» и кандидат социологических наук Алексей Гвинтовкин отметил, что отношение россиян к китайскому автопрому формируют четыре ключевых фактора. В первую очередь речь идет о цене: покупатели сравнивают китайские модели не только с конкурентами, но и со своими ожиданиями относительно выгодной покупки.

Не менее важным остается вопрос надежности. Любые неполадки мультимедийных систем, электронных помощников или программного обеспечения многие потребители воспринимают как свидетельство недостаточной зрелости продукта.

Сдерживающим фактором также остается сервисная инфраструктура. Для автовладельцев важна не только вероятность поломки, но и скорость решения проблемы, наличие деталей и качество обслуживания.

Еще одним значимым критерием эксперты называют остаточную стоимость автомобилей. Неопределенность относительно того, сколько машина будет стоить через несколько лет эксплуатации, снижает уверенность покупателей при принятии решения о приобретении.

По итогам исследования аналитики пришли к выводу, что китайские бренды уже заняли заметное место на российском рынке и стали привычным выбором для многих автомобилистов. Однако окончательное доверие массового потребителя к ним пока не сформировалось, а ряд вопросов по-прежнему остается предметом активных дискуссий.

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