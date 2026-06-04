«Позвольте я отвечу»: Рютте вмешался в диалог Зеленского с журналистами

Во время совместной пресс-конференции в Киеве генеральный секретарь НАТО Марк Рютте фактически перехватил ответ Владимира Зеленского на вопрос о поставках систем Patriot. Глава альянса заявил, что США делают все возможное для поддержки Украины, несмотря на задержки с передачей вооружений. Об этом пишут « Известия ».

На пресс-конференции в Киеве 3 июня с участием президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте произошел показательный эпизод во время обсуждения поставок систем противовоздушной обороны Patriot.

Журналистка Bloomberg спросила Зеленского о ходе переговоров с США по передаче дополнительных комплексов Patriot для Украины. Однако ответить первым решил Марк Рютте. Генсек НАТО заявил, что Вашингтон предпринимает все возможные усилия для поставок ракет и систем ПВО Киеву.

По словам Рютте, США продолжают активно поддерживать Украину в вопросах безопасности и обороны. При этом он подчеркнул, что тема передачи вооружений остается сложной и требует согласований.

Позже Зеленский выразил недовольство темпами поставок Patriot. Украинский лидер отметил, что до сих пор остаются нерешенными даже юридические процедуры, связанные с передачей комплексов. Вместе с тем Киев рассчитывает завершить подготовительные этапы в ближайшее время.

Кроме того, Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не имеет единогласной поддержки среди стран — членов альянса.

До этого стало известно, что Конгресс США поддержал новый пакет санкций против России.