Названы два признака высокого содержания нитратов в ранних арбузах

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, как распознать арбуз с повышенным содержанием нитратов и какие методы проверки действительно работают.

По словам агронома, ранние арбузы, появляющиеся в продаже в июне–июле, чаще всего являются привозными или выращенными с большим количеством удобрений. В них может содержаться много нитратов и пестицидов. На избыток этих веществ, как отметила специалист, могут указывать слишком яркая красная мякоть с фиолетовым оттенком, а также кислый запах. Некоторые советуют положить кусочек мякоти в стакан с водой: если вода покраснеет или порозовеет в течение 15–20 минут, это якобы сигнал о высокой концентрации нитратов. Однако Мясищева подчеркнула, что этот метод, как и другие «народные», не является надежным. Самый точный способ, по ее мнению, — использовать нитрат-тестер.

Безопасный уровень нитратов в арбузе, добавила доктор наук, составляет до 60 мг на килограмм. Превышение этой нормы может вызвать отравление с такими симптомами, как слабость, головокружение, тошнота, рвота, боли и спазмы в животе, диарея, потеря аппетита и сонливость. Народные методы, резюмировала Мясищева, дают лишь косвенные признаки, которые не гарантируют точности. Их можно использовать как повод насторожиться — чтобы либо проверить арбуз нитрат-тестером, либо вовсе отказаться от покупки.

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