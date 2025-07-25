Секретный код «2026»: какое предсказание оставил Жириновский о будущем России, Украины, Трампе и преемнике Путина
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Необычное совпадение прогнозов болгарской ясновидящей Ванги, православной старицы Сепфоры и российского политика Владимира Жириновского привлекает внимание аналитиков по всему миру. Несмотря на разное происхождение и эпохи, их предсказания о середине 2020-х годов демонстрируют поразительную синхронность. Особый интерес вызывает недавно обнаруженная архивная записка Жириновского с пометкой «2025-2026», содержащая геополитические прогнозы, которые начинают реализовываться.
Расшифровка «папки Жириновского»
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, изучая архив экс-лидера ЛДПР, обнаружил документ с ключевыми тезисами:
- Распад НАТО к 2026 году из-за внутренних противоречий
- Создание нового альянса с участием России, Турции, Ирана и Сирии
- Объединение «русского мира» в границах, «как минимум сопоставимых с СССР»
- Политический кризис в США, связанный с фигурой Дональда Трампа
Эти прогнозы перекликаются с более ранними предсказаниями Ванги о «северной державе, которую никто не сможет остановить», и словами схимонахини Сепфоры о приходе России в Европу.
Американский сценарий: почему Трамп «обречен»
Жириновский неоднократно подчеркивал уязвимость американской политической системы. В его записях прослеживается мысль:
«Трамп, желая усилить Америку, разрушит ее союзы. Это приведет к изоляции США и экономическому коллапсу».
Жириновский.
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
Современные события подтверждают этот тезис:
- Растущая конфронтация между республиканцами и демократами
- Ослабление доллара как мировой резервной валюты
- Усиление антиамериканских настроений в Латинской Америке и Азии
Ванга дополняет картину, говоря о «разрушительных землетрясениях» и кризисе, после которого «Америки не будет».
«Кто после Владимира?» — главный вопрос Кремля
В пророчествах трех провидцев фигурирует загадочная фигура «нового лидера»:
- Ванга называет его «властелином мира»
- Жириновский в записках упоминает «преемника с железной волей»
- Сепфора говорит о «спасителе, который придет с Востока»
Политологи выделяют три возможных сценария:
1. Продолжение курса — передача власти преемнику Путина
2. Формирование коллективного руководства
3. Появление харизматичного лидера из силовых структур
Интересно, что в документах Жириновского 2021 года встречается фраза: «Новый будет жестче. Он завершит передел мира».
Переформатирование Европы
Общий пункт всех предсказаний — радикальные изменения в Европе:
- Распад ЕС из-за миграционного кризиса и разногласий между Францией и Германией (прогноз Жириновского)
- Территориальные изменения — «Россия займет большую часть» (Сепфора)
- Духовный кризис — по словам Ванги, «Европа потеряет душу»
Уже сейчас видны предпосылки: рост правых партий, энергетический кризис, протесты в Германии и Франции.
Новый мировой порядок: контуры будущего
Сравнительный анализ предсказаний позволяет выделить основные тенденции:
Сфера
Прогноз
Геополитика
Смена однополярного мира на систему региональных альянсов
Экономика
Крах доллара, переход к расчетам в национальных валютах
Технологии
Отказ Запада от глобализации, технологическая автаркия России и Китая
Религия
Усиление роли православия как «духовного щита» (по Сепфоре)
Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]
Заключение: предупреждение или план
Уникальность ситуации в том, что предсказания Жириновского, в отличие от мистических откровений Ванги и Сепфоры, основаны на анализе политических тенденций. Обнаруженные документы скорее напоминают стратегический прогноз, чем пророчество.
Ключевые вопросы остаются открытыми:
- Является ли «папка 2026» руководством к действию для Кремля?
- Станут ли США жертвой внутренних противоречий, как предрекал Жириновский?
- Кто именно станет тем самым «новым после Владимира»?
Как отмечал сам Жириновский: «Будущее уже написано. Осталось только его реализовать». Судя по стремительному развитию событий, ответы мы получим очень скоро.