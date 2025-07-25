Секретный код «2026»: какое предсказание оставил Жириновский о будущем России, Украины, Трампе и преемнике Путина

Политика

Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]

Необычное совпадение прогнозов болгарской ясновидящей Ванги, православной старицы Сепфоры и российского политика Владимира Жириновского привлекает внимание аналитиков по всему миру. Несмотря на разное происхождение и эпохи, их предсказания о середине 2020-х годов демонстрируют поразительную синхронность. Особый интерес вызывает недавно обнаруженная архивная записка Жириновского с пометкой «2025-2026», содержащая геополитические прогнозы, которые начинают реализовываться.

Расшифровка «папки Жириновского»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, изучая архив экс-лидера ЛДПР, обнаружил документ с ключевыми тезисами:

  • Распад НАТО к 2026 году из-за внутренних противоречий
  • Создание нового альянса с участием России, Турции, Ирана и Сирии
  • Объединение «русского мира» в границах, «как минимум сопоставимых с СССР»
  • Политический кризис в США, связанный с фигурой Дональда Трампа

Эти прогнозы перекликаются с более ранними предсказаниями Ванги о «северной державе, которую никто не сможет остановить», и словами схимонахини Сепфоры о приходе России в Европу.

Американский сценарий: почему Трамп «обречен»

Жириновский неоднократно подчеркивал уязвимость американской политической системы. В его записях прослеживается мысль:

«Трамп, желая усилить Америку, разрушит ее союзы. Это приведет к изоляции США и экономическому коллапсу».

Жириновский.

Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]

Современные события подтверждают этот тезис:

  • Растущая конфронтация между республиканцами и демократами
  • Ослабление доллара как мировой резервной валюты
  • Усиление антиамериканских настроений в Латинской Америке и Азии

Ванга дополняет картину, говоря о «разрушительных землетрясениях» и кризисе, после которого «Америки не будет».

«Кто после Владимира?» — главный вопрос Кремля

В пророчествах трех провидцев фигурирует загадочная фигура «нового лидера»:

  • Ванга называет его «властелином мира»
  • Жириновский в записках упоминает «преемника с железной волей»
  • Сепфора говорит о «спасителе, который придет с Востока»

Политологи выделяют три возможных сценария:

1.    Продолжение курса  — передача власти преемнику Путина

2.    Формирование коллективного руководства

3.    Появление харизматичного лидера  из силовых структур

Интересно, что в документах Жириновского 2021 года встречается фраза: «Новый будет жестче. Он завершит передел мира».

Переформатирование Европы

Общий пункт всех предсказаний — радикальные изменения в Европе:

  • Распад ЕС из-за миграционного кризиса и разногласий между Францией и Германией (прогноз Жириновского)
  • Территориальные изменения — «Россия займет большую часть» (Сепфора)
  • Духовный кризис — по словам Ванги, «Европа потеряет душу»

Уже сейчас видны предпосылки: рост правых партий, энергетический кризис, протесты в Германии и Франции.

Новый мировой порядок: контуры будущего

Сравнительный анализ предсказаний позволяет выделить основные тенденции:

Сфера

Прогноз

Геополитика

Смена однополярного мира на систему региональных альянсов

Экономика

Крах доллара, переход к расчетам в национальных валютах

Технологии

Отказ Запада от глобализации, технологическая автаркия России и Китая

Религия

Усиление роли православия как «духовного щита» (по Сепфоре)

Фото: [изображение сгенерировано ИИ/freepik.com]

Заключение: предупреждение или план

Уникальность ситуации в том, что предсказания Жириновского, в отличие от мистических откровений Ванги и Сепфоры, основаны на анализе политических тенденций. Обнаруженные документы скорее напоминают  стратегический прогноз, чем пророчество.

Ключевые вопросы остаются открытыми:

  • Является ли «папка 2026» руководством к действию для Кремля?
  • Станут ли США жертвой внутренних противоречий, как предрекал Жириновский?
  • Кто именно станет тем самым «новым после Владимира»?

Как отмечал сам Жириновский: «Будущее уже написано. Осталось только его реализовать». Судя по стремительному развитию событий, ответы мы получим очень скоро.

Путин
Евросоюз
Украина
США
НАТО
Трамп