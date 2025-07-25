Необычное совпадение прогнозов болгарской ясновидящей Ванги, православной старицы Сепфоры и российского политика Владимира Жириновского привлекает внимание аналитиков по всему миру. Несмотря на разное происхождение и эпохи, их предсказания о середине 2020-х годов демонстрируют поразительную синхронность. Особый интерес вызывает недавно обнаруженная архивная записка Жириновского с пометкой «2025-2026», содержащая геополитические прогнозы, которые начинают реализовываться.

Расшифровка «папки Жириновского»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, изучая архив экс-лидера ЛДПР, обнаружил документ с ключевыми тезисами:

Распад НАТО к 2026 году из-за внутренних противоречий

Создание нового альянса с участием России, Турции, Ирана и Сирии

Объединение «русского мира» в границах, «как минимум сопоставимых с СССР»

Политический кризис в США, связанный с фигурой Дональда Трампа

Эти прогнозы перекликаются с более ранними предсказаниями Ванги о «северной державе, которую никто не сможет остановить», и словами схимонахини Сепфоры о приходе России в Европу.

Американский сценарий: почему Трамп «обречен»

Жириновский неоднократно подчеркивал уязвимость американской политической системы. В его записях прослеживается мысль:

«Трамп, желая усилить Америку, разрушит ее союзы. Это приведет к изоляции США и экономическому коллапсу». Жириновский.

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

Современные события подтверждают этот тезис:

Растущая конфронтация между республиканцами и демократами

Ослабление доллара как мировой резервной валюты

Усиление антиамериканских настроений в Латинской Америке и Азии

Ванга дополняет картину, говоря о «разрушительных землетрясениях» и кризисе, после которого «Америки не будет».

«Кто после Владимира?» — главный вопрос Кремля

В пророчествах трех провидцев фигурирует загадочная фигура «нового лидера»:

Ванга называет его «властелином мира»

Жириновский в записках упоминает «преемника с железной волей»

Сепфора говорит о «спасителе, который придет с Востока»

Политологи выделяют три возможных сценария:

1. Продолжение курса — передача власти преемнику Путина

2. Формирование коллективного руководства

3. Появление харизматичного лидера из силовых структур

Интересно, что в документах Жириновского 2021 года встречается фраза: «Новый будет жестче. Он завершит передел мира».

Переформатирование Европы

Общий пункт всех предсказаний — радикальные изменения в Европе:

Распад ЕС из-за миграционного кризиса и разногласий между Францией и Германией (прогноз Жириновского)

Территориальные изменения — «Россия займет большую часть» (Сепфора)

Духовный кризис — по словам Ванги, «Европа потеряет душу»

Уже сейчас видны предпосылки: рост правых партий, энергетический кризис, протесты в Германии и Франции.

Новый мировой порядок: контуры будущего

Сравнительный анализ предсказаний позволяет выделить основные тенденции:

Сфера Прогноз Геополитика Смена однополярного мира на систему региональных альянсов Экономика Крах доллара, переход к расчетам в национальных валютах Технологии Отказ Запада от глобализации, технологическая автаркия России и Китая Религия Усиление роли православия как «духовного щита» (по Сепфоре)

Фото: [ изображение сгенерировано ИИ/freepik.com ]

Заключение: предупреждение или план

Уникальность ситуации в том, что предсказания Жириновского, в отличие от мистических откровений Ванги и Сепфоры, основаны на анализе политических тенденций. Обнаруженные документы скорее напоминают стратегический прогноз, чем пророчество.

Ключевые вопросы остаются открытыми:

Является ли «папка 2026» руководством к действию для Кремля?

Станут ли США жертвой внутренних противоречий, как предрекал Жириновский?

Кто именно станет тем самым «новым после Владимира»?

Как отмечал сам Жириновский: «Будущее уже написано. Осталось только его реализовать». Судя по стремительному развитию событий, ответы мы получим очень скоро.