В Симферополе разбирательство по факту гибели новорожденного ребенка и последующего удаления матки у пациентки перинатального центра дошло до предъявления обвинения и кадрового решения суда. Об этом рассказала сама пострадавшая Виктория Татуревич , передает «Комсомольская правда» .

По словам женщины, в перинатальном центре скончался ее новорожденный сын, а спустя несколько дней ей самой удалили матку. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что как гибели младенца, так и утраты детородного органа можно было избежать.

Решение Киевского районного суда Симферополя

Виктория Татуревич уточнила, что заведующему перинатальным центром предъявлено обвинение по статье 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в связи с необоснованным удалением матки.

Постановлением Киевского районного суда города Симферополя обвиняемый отстранен от занимаемой должности, при этом на период отстранения ему назначено предусмотренное законодательством ежемесячное пособие в размере 20 644 рублей.