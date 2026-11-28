Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, рекомендовали ограничить общение с посторонними во время лечения в онкологической клинике в Пекине. Пациентам медицинского центра советуют избегать контактов с незнакомыми людьми из-за повышенного риска инфекций на фоне ослабленного иммунитета. Об этом сообщает «Вести» .

Почему Лерчек ограничили в общении

Чекалина проходит лечение в профильном онкологическом центре Гаобо, где применяют современные методы терапии. Сейчас блогер не хочет лично встречаться с журналистами.

Представительница клиники, говорящая на русском языке, объяснила, что ограничения связаны с состоянием иммунной системы пациентов. Даже обычные сезонные инфекции, в том числе грипп, могут негативно повлиять на течение основного заболевания.

Поэтому пациентам рекомендуют не встречаться с незнакомыми людьми и по возможности избегать лишних контактов.

Какое лечение рассматривают врачи в Китае

В Пекине Чекалина планирует пройти CAR-T-клеточную терапию. Этот метод предполагает изменение собственных иммунных клеток пациента, чтобы они могли распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

При этом применение CAR-T-терапии при раке желудка пока рассматривается как экспериментальное направление. По результатам обследований китайские специалисты также рассматривают возможность лучевого лечения.

Что известно о состоянии Валерии Чекалиной

25 ноября Лерчек сообщила, что у нее обнаружили метастазы в оболочках головного мозга. По словам блогера, 9 курсов химиотерапии, пройденных в России, не позволили надолго остановить развитие заболевания.

После этого Чекалина отправилась в Китай для дальнейшего обследования и лечения. Сейчас врачи определяют возможную тактику терапии с учетом состояния пациентки и распространения болезни.