Российские фигуристы не смогли отобраться в финал серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам 6 этапов. Для попадания в решающую часть соревнований спортсменам необходимо было войти в первую шестерку рейтинга и выступить минимум на 2 турнирах. Информация об участниках и рейтинге опубликована в документах на официальном сайте ISU.

Кто из россиян выступил на двух этапах

Единственным российским фигуристом, которому удалось принять участие в двух этапах серии, стал Владислав Дикиджи. На соревнованиях в Китае он завоевал серебряную медаль, а на этапе в Токио 28 ноября занял 8-е место.

По итогам серии Дикиджи расположился на 8-й позиции рейтинга. Он стал вторым запасным участником финала, поэтому попасть в основной состав сможет только в случае отказа нескольких спортсменов, занявших более высокие места.

Почему Семененко и Гуменник не набрали нужные очки

Евгений Семененко и Петр Гуменник провели только по одному этапу Гран-при. Семененко завоевал бронзу на соревнованиях в Китае, а Гуменник занял 6-е место в Токио.

Оба фигуриста также были заявлены на пятый этап серии в Финляндии, однако выступить там не смогли. Местные власти ввели ограничения на въезд для граждан России, затронувшие в том числе спортсменов.

В результате Семененко и Гуменник лишились возможности провести второй турнир и побороться за рейтинговые очки, необходимые для отбора в финал.

Когда пройдет финал Гран-при

Заключительный турнир серии состоится с 10 по 12 декабря в китайском Чунцине. В финале выступят спортсмены, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков по итогам этапов.

Таким образом, российские фигуристы не получили путевок в финал по итогам сезона. При этом для Семененко и Гуменника решающим препятствием стало не только спортивное выступление, но и невозможность принять участие в соревнованиях в Финляндии.