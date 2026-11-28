Ошибка в бухгалтерской отчетности лондонского подразделения американского финансового конгломерата Citigroup повлекла за собой кадровые перестановки и осложнила усилия банка по нормализации отношений с надзорными ведомствами разных стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Летом банк направил около $3 млрд в одну из крупных британских дочерних компаний после того, как сотрудник выявил занижение ключевого балансового показателя. В ходе проверки выяснилось, что модель расчета капитала, разработанная для европейского торгового подразделения, применялась в структуре, не имевшей разрешения регуляторов на ее использование, из-за чего объем активов, взвешенных по риску (используется надзорными органами для оценки требуемого резервного капитала), оказался занижен на $35 млрд.

Официальная позиция банка и кадровые последствия

Представительница Citi пояснила, что корпорация оперативно устранила нарушение и внесла дополнительный капитал для немедленного восстановления нормативных запасов дочерней структуры, подчеркнув, что проблема не отразилась на общем уровне капитала группы и ее финансовых результатах.

По сведениям источников издания, после выявления ошибки свои должности покинули как минимум два управляющих директора, курировавших контроль финансовой отчетности, однако в самом банке комментировать их уход отказались.