Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о возможности организации поединка с украинцем Александром Усиком в рамках первого тяжелого веса. Его слова приводит издание The Stomping Ground , передает Ridus .

Спортсмен отметил, что осведомлен о планах Усика вернуться в крузервейт и провести бой с Дэвидом Бенавидесом. По словам Бивола, ранее он не задумывался о поединке с украинским боксером, но считает подобную перспективу весьма интригующей при условии, что сам он поднимется в весовой категории, а Усик спустится в нее. Боксер добавил, что в теории такая встреча осуществима, однако необходимо следить за дальнейшим развитием событий.

Текущие титулы и ближайшие планы Дмитрия Бивола

30 мая 35-летний россиянин одержал победу над представителем Германии Михаэлем Айфертом, защитив чемпионские пояса в полутяжелом дивизионе по версиям IBF, WBA и журнала The Ring.

На профессиональном ринге на счету Бивола 25 побед при одном поражении, а его следующий поединок запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге против Смита.