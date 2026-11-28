Жительница Москвы столкнулась с блокировкой двух смартфонов Apple после попытки установить приложения, удаленные из App Store. Девушка воспользовалась ботом из социальной сети, который предлагал восстановить доступ к старым программам. Об этом сообщает SHOT, передает Лента.ру.

Как мошенники получили доступ к iPhone

После покупки нового iPhone 17 девушка нашла в социальной сети бота с многочисленными положительными отзывами. Он обещал помочь установить приложения, которых больше нет в официальном магазине Apple.

Для этого пользователю предложили войти в чужой Apple ID, где якобы сохранился доступ к нужным сервисам. Москвичка выполнила инструкцию, а затем попыталась вернуться в свою учетную запись. На этом этапе ей предложили подключить к процедуре второе устройство.

В результате новый смартфон оказался заблокирован и теперь требует пароль от аккаунта, который, по данным SHOT, находится под контролем мошенников.

Почему второй телефон пока удалось сохранить

На старом iPhone 14 девушка успела включить авиарежим. Благодаря этому устройство осталось без подключения к интернету и пока не было заблокировано.

Однако при восстановлении соединения злоумышленники могут получить возможность заблокировать и второй смартфон. В сервисных центрах не гарантируют, что доступ к устройствам удастся вернуть. По информации SHOT, попытку восстановить старый iPhone оценили в 15 тысяч рублей.

Мошенники используют похожую схему на собеседованиях

Подобный способ обмана встречается и при фиктивном трудоустройстве. Соискателям предлагают войти в чужой Apple ID, чтобы установить якобы необходимое для работы приложение.

После получения доступа к устройству мошенники могут заблокировать смартфон. По словам пострадавших, злоумышленники иногда не выходят на связь в течение 3–4 дней, а затем возвращаются к разговору, когда владелец телефона уже готов согласиться на их условия.