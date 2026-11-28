Граница России и Китая для личных автомобилей: какие пункты пропуска могут открыть
ТАСС: Минтранс готовит новые правила пересечения границы России и Китая
Минтранс России продолжает дорабатывать проект соглашения с Китаем, которое позволит гражданам пересекать границу на личных автомобилях. В документ вносят замечания профильных ведомств и приграничных регионов. Об этом сообщает ТАСС.
Какие автомобили смогут пересекать границу
Согласно проекту, новые правила распространятся на легковые автомобили вместимостью до 8 посадочных мест. Пересекать границу можно будет через несколько автомобильных пунктов пропуска.
Министр транспорта Дмитрий Ядров уточнил, что при подготовке соглашения учитываются предложения Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской области. Документ пока находится на стадии доработки и согласования.
Какие пункты пропуска могут задействовать
Ранее на Восточном экономическом форуме Минтранс называл предварительный перечень пограничных переходов, которые могут использовать для поездок на личных автомобилях. В него вошли «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган».
Окончательный список пунктов пропуска должен быть определен в рамках дальнейшей работы над соглашением.
Другие транспортные проекты России и Китая
Развитие автомобильного сообщения — часть более масштабного транспортного сотрудничества двух стран. В сентябре правительство России внесло в Госдуму документ о совместном с Китаем строительстве железнодорожного пути на участке Забайкальск — Маньчжурия.
Кроме того, Росавиация обсуждает с китайской стороной трансграничные маршруты для беспилотных авиационных систем. Пилотный проект планируется реализовать в Благовещенске. Китайская сторона также выступила за дальнейшее развитие беспилотных грузоперевозок.
Когда соглашение начнет действовать
Точная дата подписания документа и запуска поездок на личных автомобилях пока не объявлена. Сначала Минтрансу предстоит завершить доработку проекта и согласовать его с профильными ведомствами и приграничными регионами.
После утверждения соглашение может открыть новый формат поездок между Россией и Китаем — на собственном автомобиле, без необходимости пользоваться автобусом или поездом.