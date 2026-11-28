Минтранс России продолжает дорабатывать проект соглашения с Китаем, которое позволит гражданам пересекать границу на личных автомобилях. В документ вносят замечания профильных ведомств и приграничных регионов. Об этом сообщает ТАСС .

Какие автомобили смогут пересекать границу

Согласно проекту, новые правила распространятся на легковые автомобили вместимостью до 8 посадочных мест. Пересекать границу можно будет через несколько автомобильных пунктов пропуска.

Министр транспорта Дмитрий Ядров уточнил, что при подготовке соглашения учитываются предложения Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Амурской области. Документ пока находится на стадии доработки и согласования.

Какие пункты пропуска могут задействовать

Ранее на Восточном экономическом форуме Минтранс называл предварительный перечень пограничных переходов, которые могут использовать для поездок на личных автомобилях. В него вошли «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган».

Окончательный список пунктов пропуска должен быть определен в рамках дальнейшей работы над соглашением.

Другие транспортные проекты России и Китая

Развитие автомобильного сообщения — часть более масштабного транспортного сотрудничества двух стран. В сентябре правительство России внесло в Госдуму документ о совместном с Китаем строительстве железнодорожного пути на участке Забайкальск — Маньчжурия.

Кроме того, Росавиация обсуждает с китайской стороной трансграничные маршруты для беспилотных авиационных систем. Пилотный проект планируется реализовать в Благовещенске. Китайская сторона также выступила за дальнейшее развитие беспилотных грузоперевозок.

Когда соглашение начнет действовать

Точная дата подписания документа и запуска поездок на личных автомобилях пока не объявлена. Сначала Минтрансу предстоит завершить доработку проекта и согласовать его с профильными ведомствами и приграничными регионами.

После утверждения соглашение может открыть новый формат поездок между Россией и Китаем — на собственном автомобиле, без необходимости пользоваться автобусом или поездом.