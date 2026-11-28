Специалисты проекта «Перезвони сам» на портале mos.ru предупредили жителей столицы о двух схемах, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным кабинетам покупателей на торговых площадках. Цель у аферистов одна — завладеть учетной записью пользователя.

Первая уловка связана с поддельным уведомлением о блокировке. Человеку приходит письмо или сообщение о том, что его аккаунт якобы ограничен из-за «подозрительной операции». Для восстановления доступа предлагается перейти по ссылке и подтвердить личность. Однако ссылка ведет на сайт-двойник маркетплейса, где у растерянного пользователя запрашивают номер телефона и код из СМС.

Вторая схема — звонок от имени службы доставки или поддержки площадки. Звонящий утверждает, что заказ уже в пути. Если покупатель возражает, что ничего не оформлял, ему предлагают отменить доставку и просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться не к маркетплейсу, а к онлайн-банку или порталу госуслуг.

По словам руководителя проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентины Шилиной, главная опасность таких схем в том, что мошенники играют на естественном страхе человека потерять доступ к оплаченным заказам, бонусам и привязанным картам. Она подчеркнула, что ни один маркетплейс никогда не запрашивает коды из СМС по телефону или на сторонних сайтах, а проверять статус аккаунта следует только в официальном приложении или на сайте площадки.

Получив доступ к профилю, злоумышленники оформляют товары на чужие адреса, списывают накопленные баллы, а затем меняют в настройках телефон и почту, чтобы закрыть владельцу вход. Кроме того, взломанный аккаунт используется как рычаг для выманивания кодов доступа к порталу госуслуг или интернет-банку. С их помощью аферисты могут оформить заем в микрофинансовой организации и вывести средства со счетов.

Чтобы не стать жертвой обмана, не следует переходить по ссылкам из писем и сообщений, а также нельзя сообщать незнакомцам коды из СМС. При обнаружении чужих заказов в профиле необходимо проверить в настройках привязанные устройства и завершить посторонние сеансы. Также важно оперативно заблокировать карты через приложение банка или горячую линию, написать в поддержку маркетплейса и обратиться с заявлением в полицию.