Бывшая порноактриса Илона Шталлер, получившая известность под псевдонимом Чиччолина, сообщила о намерении участвовать в выборах мэра Рима в 2027 году. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Rai Radio 1 .

«Я хочу стать мэром Рима, где живу с 1972 года», — сказала она.

По словам Шталлер, она уже ведет подготовку к избирательной кампании, однако не раскрывает, от какой политической силы планирует выдвигаться. В числе приоритетов будущей программы она назвала ремонт дорог, высадку деревьев и увеличение числа полицейских на улицах.

Шталлер родилась в Венгрии, в Италии проживает с 1972 года. В 1979 году она принимала участие в выборах от экологической партии Lista del Sole, а в период с 1987 по 1992 год являлась депутатом итальянского парламента от Радикальной партии. В 2013 году она уже предпринимала попытку выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Рима, однако не смогла пройти предварительный отбор.

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