Блогер Кристина Ким обвинила YouTube-блогера Эдварда Атеву в присвоении денежных средств за рекламные интеграции на общую сумму около 2 млн рублей . Как рассказала девушка в ролике в TikTok , Атева, выступавший в роли менеджера, получал оплату от рекламодателей, но не переводил ее исполнителям, а затем перестал выходить на связь, пишет NEWS.ru.

По утверждению Ким, на начальном этапе совместная работа складывалась благополучно: контракты оформлялись через индивидуальное предпринимательство Атевы, а текущие задачи решались оперативно. Ситуация изменилась после участия блогерши в одном из шоу, когда гонорар, который должен был поступить в течение десяти дней, не выплачивался несколько месяцев. Позднее ассистент проекта предоставил девушке чеки и переписку, свидетельствующие о том, что менеджер получил деньги от заказчиков, после чего Атева сослался на плохое самочувствие, заявил, что данное ИП ему не принадлежит, и пропал.

Другие участницы конфликта и обращения заказчиков

В дальнейшем выяснилось, что в аналогичном положении оказались и другие блогеры — Алина и Виктория. Помимо этого, к Кристине Ким начали обращаться представители брендов с требованием отработать рекламные размещения, об оплате которых она ранее не была осведомлена.

По оценке блогерши, совокупный размер предполагаемого ущерба по всем эпизодам может превышать 2 млн рублей.