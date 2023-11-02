Тайвань, Приднестровье и даже Курилы: какие территориальные споры породят вооруженные столкновения

Всеобщая мировая турбулентность — подходящее время для решения старых территориальных споров. Сначала Нагорный Карабах, сейчас — война в Израиле. Какие же глобальные территориальные претензии могут стать предметом новых очагов напряженности, которые, как в эффекте домино, следуют одни за другими?

Между всеми странами во все времена были и есть такие проблемы. Даже Канада с Америкой в свое время делили границу Аляски.

Вот они, слева направо

Если не брать израильско-палестинское противостояние, то топ-5 выглядит таким образом:

Кашмир (Индия/Пакистан)

Косово (Республика Сербия/Республика Косово)

Южные Курилы (Россия/Япония)

Тайвань (Китайская народная республика/Республика Китай)

Приднестровье (Приднестровская республика/Молдавия)

«Нас, безусловно, больше всего интересуют Южные Курилы, которые Япония с недавних пор официально называет «оккупированные северные территории» и считает своими. Могут ли они попытаться отобрать их при помощи провокации, особенно если учесть, что сейчас Россия отвлечена на СВО на Украине? При нынешнем раскладе я для себя такого сценария не исключаю, вся риторика японских властей говорит о том, что они ни перед чем не остановятся, в том числе и перед высадкой десанта на острова», — высказал свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» историк Иван Кульнев, сектретарь объединенного оргкомитета «Память Победы над Японией».

Он уточнил, что отсутствие полноценной армии у Японии — это миф, оставшийся с послевоенных времен.

«Они пересмотрели уже свою Конституцию, запрещающую иметь собственные вооруженные силы. К тому же, у них мощная американская поддержка», — подчеркнул эксперт.

Однако Кульнев добавил, что Японию в ее стремлении «переделить» Курилы может сдерживать наличие ядерного оружия у России.

«Не факт, что оно будет применено, но историческая память у японцев сохранилась, что такое может произойти. Хотя Хиросиму и Нагасаки бомбили как раз Штаты», — напомнил эксперт.

Сдвиги и плиты

Южные Курилы — один из возможных, но далеко не единственный конфликт. Кто же будет следующим? Ведь здесь все не так просто.

Фото: [ Артем Кулекин/РИА Новости ]

«В данный момент мы наблюдаем глобальные геополитические изменения на все уровнях, так называемое движение тектонических плит в общемировом масштабе и давно уже тлеющие конфликты, как мне представляется, набирают силу и будут синхронизироваться», — предположила юрист в области международного права Марина Силкина.

По ее словам, действительно, как только завершается один, тут же вспыхивает другой — в зависимости от политической конъюнктуры. Вроде бы очевидная мишень — Тайвань, однако менталитет Китая, возможно, и не подразумевает открытой агрессии, так как это означает еще и большие проблемы с Соединенными Штатами, поддерживавшими ту сторону.

«Прежде всего, как мне кажется, в зоне риска находится маленькое Приднестровье», — заявила юрист.

На него, как известно, претендует Молдавия, за которой стоит Румыния.

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