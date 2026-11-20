Американская певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет стройности в 57 лет. Об этом она рассказала в подкасте Friends Keep Secrets.

По словам артистки, раньше она ни в чем себе не отказывала, но с возрастом ей пришлось пересмотреть питание. До изменения рациона Лопес ела много риса, хлеба, масла, свинины и жареной пищи. Сейчас она признает, что все это ей по-прежнему нравится, однако ради формы перешла на рыбу, большое количество белка и зелени.

Полностью отказываться от печенья певица не стала и старается соблюдать баланс, несильно ограничивая себя в любимых продуктах.

Кроме того, Лопес затронула тему тренировок. Она заметила, что после 50 лет тело начало терять мышечную массу, из-за чего она стала больше времени проводить в спортзале. Певица поднимает тяжести, начала заниматься этим около десяти лет назад и считает, что мышечная составляющая действительно дала ей силу.

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