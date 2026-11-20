Певицу Клаву Коку раскритиковали за пренебрежительное отношение к людям рабочих профессий после высказывания на шоу. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ходе соревнования между обычными участниками и знаменитостями Кока заявила, что соперники «поднялись с диванов», тогда как команда звезд «опустилась со своих пьедесталов». Ее противниками в эфире выступили сварщик, фельдшер и инженер.

После выхода выпуска пользователи соцсетей раскритиковали артистку: по их мнению, подобные слова звучат обидно и показывают высокомерное отношение к поклонникам. Зрители предположили, что так могут рассуждать многие артисты и лидеры мнений, и задались вопросом, почему блогеры и певцы ставят себя выше обычных людей.

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