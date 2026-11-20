Физическая активность оказалась более значимым фактором долголетия, чем качество питания. Об этом сообщает журнал Mayo Clinic Proceedings.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Аризона и медицинской организации Kaiser Permanente, сравнив результаты многолетних исследований. Специалисты изучили метаанализы и наблюдательные работы, посвященные влиянию питания, физической активности и выносливости на риск преждевременной смерти. Выяснилось, что регулярное движение значительно сильнее связано со снижением смертности, чем соблюдение здорового рациона.

Так, у людей, проходивших от 11 до 16 тыс. шагов ежедневно, риск смерти от любых причин был на 45–67% ниже по сравнению с теми, кто делал около 2000–5000 шагов. Даже увеличение ежедневной активности на 2000 шагов связывалось со снижением риска на 25–50%.

Для сравнения, нездоровое питание сопровождалось повышением риска смерти на 3–20%, тогда как малоподвижный образ жизни — на 46–163% и более. Более того, высокая физическая активность была связана с ослаблением неблагоприятного влияния некачественного рациона на продолжительность жизни.

Исследователи объясняют это тем, что при нагрузке мышцы выделяют биологически активные вещества, которые положительно влияют на работу органов и обмен веществ. При этом ученые подчеркивают, что здоровое питание по-прежнему важно, а наилучшим подходом остается его сочетание с регулярной активностью.

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