После встречи президентов России и США на Аляске международные СМИ и эксперты сосредоточились на неожиданном результате: вопрос о прекращении огня на Украине, которого так ждали в Киеве и европейских столицах, вообще не был поднят на переговорах.

Как отмечает Кирилл Стрельников в статье для РИА «Новости», украинская сторона отчаянно нуждалась в объявлении перемирия, чтобы получить передышку для перегруппировки сил. Однако вместо ожидаемого ультиматума Москве, Трамп после встречи с Путиным заявил о необходимости «всеобъемлющего мирного соглашения», а не временного прекращения огня.

Европейские издания отреагировали резкой критикой: The New York Times обвинила Трампа в отходе от согласованной с ЕС позиции, Le Monde констатировала провал попыток принудить Россию к перемирию, а Верховная рада Украины расценила итоги как «победу Кремля».

Ключевой момент, на который обращает внимание автор, — слова Путина о том, что Россия готова к прекращению боевых действий только при условии устранения первопричин конфликта. После переговоров Трамп неожиданно поддержал этот подход, предложив Киеву рассмотреть вариант признания Донбасса российским для быстрого достижения мира.

Как подчеркивает Стрельников, такая позиция вызвала шок в Киеве и европейских столицах, где рассчитывали использовать перемирие для наращивания военной помощи Украине. Вместо этого украинской стороне теперь приходится иметь дело с новой реальностью, где американская поддержка оказалась не столь однозначной, как ожидалось.