В Одинцовском стартовали фасадные работы в двух корпусах ЖК «Резиденции Сколково»

Инвестиционная группа АБСОЛЮТ, девелопер жилого комплекса бизнес-класса «Резиденции Сколково» в Одинцовском приступил к фасадным работам в строящихся жилых домах, рассчитанных на 471 квартиру. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь объектов составляет более 61,5 тыс. кв. м, резиденции 2.1. и 2.2. расположены друг напротив друга. Квартиры в них будут представлены без отделки, с отделкой white box и чистовой опционально. На первых этажах запроектировано витражное остекление и сквозные входы на уровне земли.

Двор будет оборудован видеонаблюдением и закрыт по периметру, на территории появятся три детских площадки, три зоны отдыха, участок для занятий спортом. Вблизи будет находиться вся необходимая социальная, коммерческая, спортивная и досуговая инфраструктура.

