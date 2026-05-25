Не урок, а путешествие во времени: в Городском округе Пушкинский показали Галицийскую битву
Фото: [телеканал «Пушкино ТВ»]
В поселке Зеленоградский прошел необычный урок истории для школьников — военно‑историческая реконструкция «Галиция. 1914». Организационное содействие оказала Администрация Городского округа Пушкинский.
Мероприятие было посвящено событиям Галицийской битвы времен Первой мировой войны, когда происходил геноцид русскоязычного населения со стороны австро‑венгерских войск.
На поле у реки Скалбы более 150 реконструкторов из России и Белоруссии воссоздали эпизод сражения Русской императорской армии с австро‑венгерскими войсками. Школьники не просто наблюдали, а погрузились в атмосферу эпохи: осмотрели предметы военного быта и пообщались с участниками реконструкции.
Возле Храма Спаса Нерукотворного организовали несколько тематических площадок: лагерь Русской императорской армии, кавалерийский и артиллерийский лагеря, а также большой питательно‑перевязочный пункт — одновременно столовая и полевой госпиталь. Во время конного боя профессиональный историк давал пояснения, помогая лучше понять ход событий.
Организаторы отметили, что такие уроки не только пробуждают интерес к истории, но и помогают молодежи уважать героическое прошлое страны и сохранять память о важных событиях.