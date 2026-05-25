Не урок, а путешествие во времени: в Городском округе Пушкинский показали Галицийскую битву

Мероприятие было посвящено событиям Галицийской битвы времен Первой мировой войны, когда происходил геноцид русскоязычного населения со стороны австро‑венгерских войск.

На поле у реки Скалбы более 150 реконструкторов из России и Белоруссии воссоздали эпизод сражения Русской императорской армии с австро‑венгерскими войсками. Школьники не просто наблюдали, а погрузились в атмосферу эпохи: осмотрели предметы военного быта и пообщались с участниками реконструкции.

Возле Храма Спаса Нерукотворного организовали несколько тематических площадок: лагерь Русской императорской армии, кавалерийский и артиллерийский лагеря, а также большой питательно‑перевязочный пункт — одновременно столовая и полевой госпиталь. Во время конного боя профессиональный историк давал пояснения, помогая лучше понять ход событий.

Организаторы отметили, что такие уроки не только пробуждают интерес к истории, но и помогают молодежи уважать героическое прошлое страны и сохранять память о важных событиях.