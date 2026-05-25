«Господи, помяни царя Давида и всю кротость его»: священник назвал молитву, которую читают перед ЕГЭ

Единый государственный экзамен — испытание не только для ума, но и для души, поэтому многие выпускники и их родители ищут духовной опоры в храмах. Настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове, протоиерей Александр Трушин в беседе с REGIONS рассказал, как правильно настроиться на экзамен с верой и без лишней суеты.

По его словам, существует старинная молитва, которую ученики издревле повторяют перед ответом. Батюшка подчеркнул, что молитва — это помощь, но не волшебная палочка: она работает только вместе с усердной подготовкой. Накануне экзамена он советует сходить на исповедь и причаститься, а не просто просить у Бога успеха, но и самому духовно потрудиться. Кроме того, можно подойти к любому священнику в храме и попросить благословения — это не магический ритуал, а напутствие и поддержка.

Отец Александр также призвал не увлекаться длинными молитвами своими словами. По его мнению, обращение должно быть коротким, например: «Помоги, Господи, в сдаче экзаменов» или «Преподобный отец Сергий, моли Бога о моем ребенке, сдающем экзамен».