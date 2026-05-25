Многие из нас с детства помнят бабушкин метод: опустить в кувшин с водой серебряную ложку или монетку, чтобы жидкость стала «чистой и полезной». Считается, что этот драгоценный металл убивает бактерии и обеззараживает. Но так ли это в реальности? Или очередной миф, который передается из поколения в поколение? Разобраться в вопросе REGIONS помог врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

«Действительно, ионы серебра обладают дезинфицирующими свойствами и способны убивать бактерии. Но при помещении серебряной ложки в воду выделяется настолько незначительное количество ионов, что говорить об обеззараживании не приходится. Концентрация просто не та», — объясняет Александра Куденко.

Когда металлическое изделие помещают в жидкость, в нее начинают переходить ионы драгоценного металла. Однако этот процесс протекает крайне медленно. При обычных комнатных условиях насыщение воды серебром достигает своего пика только спустя одни-трое суток. И даже по прошествии этого срока итоговая концентрация остается слишком незначительной.

Чтобы серебро проявило хоть какой-то антибактериальный эффект, требуется содержание ионов от 50 до 300 микрограммов на литр. При простом настаивании ложки в кувшине достичь таких показателей невозможно. Проведенные эксперименты это подтверждают: вода, в которой некоторое время лежал серебряный предмет, практически ничем не отличается по степени очистки от обычной жидкости.

«Бактерицидный эффект может быть достигнут только при концентрации серебра в воде, в три раза превышающей разрешенную и безопасную для здоровья норму питьевой воды. То есть та доза, которая действительно убивает бактерии, уже опасна для человека», — добавляет Александра Куденко.

Почему серебро не годится для обеззараживания в домашних условиях

Первая причина уже называлась: обычная ложка обеспечивает слишком скудное поступление ионов. Если же взяться за специальные устройства — ионаторы, которые с помощью электричества принудительно обогащают жидкость частицами драгоценного металла, — то требуемой дозировки достичь реально. Однако тогда всплывает иная проблема.

Серебро относится к категории тяжелых металлов. В российских санитарных нормативах ему присвоен второй класс опасности — наравне со свинцом и мышьяком. Если пить воду с завышенным содержанием этого элемента на протяжении долгого времени, он станет накапливаться в теле человека. Функцию какую-либо полезную ионы серебра в организме не выполняют. Напротив, при достижении определенной концентрации они начинают действовать как токсическое вещество.

«Регулярное употребление воды с высоким содержанием ионов серебра может привести к аргирии — хроническому заболеванию, при котором кожа и слизистые приобретают серо-сизый оттенок. Этот процесс необратим. Вылечить аргирию нельзя. Если пить такую воду годами, можно стать похожим на смурфика, только уже навсегда», — предупреждает Александра Куденко.

Аргирией называют патологическое состояние, при котором частицы благородного металла начинают откладываться в кожных покровах и внутренних органах человека. Под действием ультрафиолета эти микрочастицы темнеют, в результате чего кожа приобретает стойкий сероватый или синеватый тон. Изменения эти необратимы — вернуть кожным покровам прежний цвет уже не удастся.

Медицине известны случаи, когда люди на протяжении долгих лет употребляли коллоидное серебро в значительных дозировках, и их кожа постепенно становилась синей. Заболевание это редкое, но отнюдь не вымышленное. Разумеется, от одной серебряной ложки, полежавшей в кувшине, аргирия не разовьется. Однако если регулярно пить воду, обогащенную серебром с помощью самодельных ионаторов, такой риск уже становится вполне реальным.

«Серебро не выводится из организма быстро. Оно накапливается в печени, почках и других органах. При постоянном употреблении даже небольших доз, превышающих естественный фон, могут возникнуть проблемы. Особенно осторожными стоит быть с детьми и беременными — у них обмен веществ другой, и риски выше», — советует Александра Куденко.

Если перед человеком стоит задача обезопасить питьевую воду — особенно в полевых условиях, на природе или при сомнительном качестве жидкости из-под крана, — то метод с опусканием ложки окажется бесполезным. Врач Александра Куденко советует полагаться на проверенные и действенные способы.

Кипячение. Это наиболее надежный и общедоступный вариант. Достаточно прокипятить жидкость в течение 5–10 минут, чтобы уничтожить подавляющее большинство болезнетворных бактерий и вирусов.

Бытовые фильтры. Современные фильтры-кувшины, оснащенные угольными картриджами, а также системы обратного осмоса отлично справляются с очисткой воды от посторонних примесей и опасных микроорганизмов.

«Если вам нравится вкус воды, настоянной на серебре, — нет проблем. Вкусовые пристрастия не отменишь. Но не обманывайте себя мыслью, что вы обеззараживаете воду или делаете ее полезнее для здоровья. Это просто вода, в которой полежала ложка. Не больше и не меньше. А для реальной очистки используйте проверенные методы», — заключает Александра Куденко.

Ранее сообщалось, что каркаде сразу не снижает давление и противопоказан при язве.