В Московской области оформили более 16,5 тыс. заявлений на получение заключений о наличии объектов культурного наследия

С начала года жители и организации Московской области активно пользуются электронной услугой «Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия»: количество обращений превысило 16,5 тыс. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить заключение можно быстро и удобно через портал госуслуг Подмосковья. Эта онлайн‐услуга доступна для широкого круга заявителей: ею могут воспользоваться физические лица, ИП и юридические организации. Переход на электронный формат существенно упростил процедуру: больше не нужно лично посещать ведомства, собирать бумажные документы и стоять в очередях.

Чтобы оформить заключение, достаточно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму заявления. После его подачи решение поступает в личный кабинет пользователя в течение 12 рабочих дней.

