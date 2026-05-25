«„Евровидение“ превратилось в шлак»: Иосиф Пригожин обрушился с критикой на конкурс

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который редко сдерживает эмоции, когда речь заходит о несправедливости, вновь высказался на злободневную тему. На этот раз его гнев обрушился на международный песенный конкурс «Евровидение».

В интервью ТАСС Пригожин заявил, что мероприятие давно потеряло свою первоначальную идею — объединять людей через музыку. По его мнению, сегодня «Евровидение» — это политизированная площадка, которая служит не искусству, а инструменту разделения.

Он также выступил против любых ограничений в сфере культуры, заявив, что искусство должно оставаться вне политики и служить культурным мостом между странами, а не барьером.

Стоит отметить, что «Евровидение-2026» завершилось триумфом, который тоже не обошелся без громких имен. Впервые в истории конкурса победу одержала Болгария. Певица Dara (Дарина Йотова) с песней Bangaranga набрала 516 баллов. К конкурсу ее готовила команда народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

