Почему кофе, апельсиновый сок и бананы опасны для здоровья натощак

Многие привычные продукты, которые кажутся полезными или легкими, на голодный желудок могут вызывать раздражение слизистой, скачки уровня сахара, вздутие живота и даже усиливать чувство голода. К ним относятся кофе, апельсиновый сок и даже бананы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Почему важен завтрак

По словам эксперта, утром организм только запускает работу пищеварительной системы, и то, что человек съедает первым, влияет на самочувствие в течение дня.

«Очень часто люди думают: если продукт полезный, значит, его можно есть в любое время. Но это не всегда так. Есть продукты, которые натощак могут раздражать желудок, вызывать тяжесть, изжогу или быстрый голод», — объяснила Редина.

Свежевыжатые соки и цитрусовые

Одними из самых спорных продуктов эксперт назвала свежевыжатые соки и цитрусовые. Многие начинают утро со стакана воды с лимоном или апельсинового сока, считая это полезной привычкой.

По словам диетолога, если желудок здоров, небольшое количество кислых продуктов не всегда опасно. Но у людей с гастритом, повышенной кислотностью или чувствительной слизистой такая привычка может усиливать жжение и дискомфорт.

«Лимон натощак — история не для всех. Кислота может раздражать стенки желудка. Если есть склонность к изжоге или гастриту, такой ритуал иногда делает только хуже», — рассказала специалист.

Кофе

Еще один продукт — черный кофе. Многие употребляют его вместо завтрака, но, как отметила Редина, на голодный желудок делать этого нельзя.

«Кофеин стимулирует выработку желудочного сока, а у некоторых людей может вызывать тошноту, раздражение слизистой и неприятную тяжесть. Если человек не может проснуться без кофе, лучше хотя бы выпить его после легкой еды — например, после бутерброда, яйца или йогурта», — посоветовала диетолог.

Быстрые углеводы

Не самым удачным завтраком на голодный желудок эксперт назвала сладкую выпечку, конфеты и продукты с большим количеством быстрых углеводов. По ее словам, когда человек съедает сладкое натощак, уровень сахара в крови быстро поднимается, но затем так же быстро падает. В итоге уже через короткое время появляется усталость, дрожь, раздражительность и снова сильный голод.

Бананы

Также осторожнее стоит быть с бананами — натощак они подходят не всем.

«Банан сам по себе полезный. Но если съесть только банан на пустой желудок, у некоторых людей это вызывает тяжесть, особенно при медленном пищеварении или склонности к вздутию», — отметила Редина.

Кисломолочные продукты

Отдельно эксперт упомянула и кисломолочные продукты. По словам Рединой, если продукт хорошо переносится, ничего плохого в нем нет. Однако у людей с повышенной кислотностью или чувствительным ЖКТ кисломолочные продукты натощак могут иногда усиливать дискомфорт.

«Я бы не делала акцент на запретах. Нет продуктов, которые абсолютно нельзя есть натощак всем людям. Есть индивидуальная реакция организма. Важно наблюдать, после чего появляется тяжесть, вздутие, изжога или голод через двадцать минут», — подчеркнула специалист.

Какой должен быть завтрак

Лучшим первым приемом пищи диетолог назвала сочетание белка, мягких углеводов и небольшого количества полезных жиров. Это может быть омлет, каша, творог, цельнозерновой тост, яйца, йогурт с орехами или теплая пища, которая мягко запускает пищеварение.

