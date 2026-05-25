Почему рука тянется к булке: гастроэнтеролог объяснила психологические и эволюционные причины нелюбви к овощам

Мы знаем, что овощи полезны. Диетологи, врачи, блогеры и мамы твердят об этом с самого детства. Клетчатка необходима для нормального пищеварения, витамины поддерживают иммунитет, а низкая калорийность помогает сохранять фигуру. Но почему же многие все равно тянутся за булкой, а не за свежим огурцом? Оказывается, у нежелания есть овощи есть психологические, физиологические и даже эволюционные корни. О том, почему так происходит и можно ли это исправить, рассказывает врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в материале REGIONS.

Овощи не приносят мгновенного удовольствия

Главный противник растительной пищи — это система поощрения, заложенная в человеческом мозге. Люди эволюционно запрограммированы на поиск калорийной, жирной и сладкой еды. Именно такая пища снабжала далеких предков необходимой энергией, помогая выживать в суровых условиях. Природа не успела перенастроить эти механизмы под современную реальность, где продуктов питания стало в избытке.

Овощи содержат мало калорий и практически не стимулируют выработку дофамина — гормона, связанного с чувством удовольствия и вознаграждения. За примерами далеко ходить не надо: съедается шоколадная конфета — мозг тут же отправляет радостный сигнал: «Вкусно! Хочу добавки!». А после того же огурца он, как правило, хранит молчание. Быстрой награды не случилось — значит, и мотивации повторять такой опыт не возникает.

«Мозгу все равно, что полезно, а что нет. Он ищет быстрый дофамин — сладкое, жирное, соленое. Овощи такой дофамин не дают. Вот почему после тарелки брокколи вы не чувствуете эйфории, а после гамбургера — да. Надо перестраивать систему поощрения сознательно, но это возможно», — объясняет Светлана Черепицына.

Овощи требуют дополнительных усилий

Второе препятствие — обычная человеческая лень вкупе с вечной нехваткой времени. Чтобы перекусить шоколадкой или бутербродом, достаточно лишь извлечь продукт из упаковки. Ради порции овощей придется потрудиться: их нужно вымыть, очистить от кожуры, нашинковать, а иногда еще и отварить или обжарить. Это требует времени и определенных усилий.

Особенно отчетливо это становится заметным на фоне так называемой удобной еды. Готовые замороженные котлеты, пельмени, замороженная пицца — разогрел в микроволновке или на сковороде, и блюдо готово. Овощи же приходится готовить с нуля, что означает дополнительные затраты времени и энергии. В условиях хронической спешки, усталости и цейтнота растительная пища неизменно проигрывает в негласном конкурсе «что бы такого быстро перекусить».

«Человек — ленивое существо от природы. Мы выбираем путь наименьшего сопротивления. Решение — готовить овощи заранее. В выходные нарезать морковку и перец в контейнер, тогда в будни рука сама потянется за ними», — советует Светлана Черепицына.

Отсутствие привычки с ранних лет

Если в родительской семье не было заведено ежедневно употреблять овощи, если на обеденном столе регулярно оказывались картофель да мясо, а салаты готовили лишь по торжественным датам, то у человека попросту не сформировалась нужная привычка. А выработать привычку, как известно, невозможно ни за один день, ни даже за неделю.

Научные исследования подтверждают: ребенку требуется от пяти до десяти попыток отведать незнакомый продукт, чтобы он начал воспринимать его нормально. У взрослых ситуация ничуть не проще. Если человек вырос на макаронах и котлетах, его пищеварительная система попросту не имеет опыта общения с брокколи и аналогичными растительными продуктами.

«Привычка есть овощи не возникает из воздуха. Ее надо формировать осознанно. Начните с маленького шага: положите на тарелку один помидор или несколько ломтиков огурца к обеду. Не надо заставлять себя съедать тазик салата. Маленькие победы каждый день приведут к большой привычке», — добавляет Светлана Черепицына.

Распространенная ошибка: неправильное приготовление

Отварная морковь без единой крупинки соли, пресная тушеная капуста, переваренные до состояния кашицы кабачки — неудивительно, что после такого «знакомства» у многих складывается стойкое отторжение к любой растительной пище.

А ведь овощи могут быть по-настоящему вкусными! Запеченные с ароматными пряностями, слегка подрумяненные на решетке-гриль, потушенные в сливках или в соевом соусе — они превращаются в блюдо, которое достойно подачи в хорошем ресторане. Проблема в том, что большинство людей готовят овощи как скучную обязательную программу, а не как источник кулинарного удовольствия.

«Не варите брокколи до состояния тряпки. Бросьте на сковородку с чесноком на пару минут. Запеките цветную капусту с паприкой и куркумой. Добавьте к овощам соус — йогуртовый, ореховый, лимонный. Они не должны быть наказанием. Они могут быть праздником, если их правильно приготовить», — рассказывает Светлана Черепицына.

