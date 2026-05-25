Малышева раскрыла необычную привычку мужа

Елена Малышева, которую миллионы знают как строгого доктора, вещающего о здоровье с экранов телевизоров, оказалась в нелепой, но очень милой семейной ситуации, пишет «Лента.ру».

В эфире программы на Первом канале, где речь зашла о защите слуха и вредном шуме, ведущая неожиданно отвлеклась на личное. Она рассказала, что ее муж, Игорь Малышев, имеет странную, с ее точки зрения, привычку: он постоянно ходит по дому в шумоподавляющих наушниках.

«Мы живем вдвоем. Поверьте мне, я не произвожу шума в 85 децибел, этого не бывает. Но он всегда в наушниках, всегда. Представляете?» — рассказала телеведущая.

По ее словам, супруг выглядит совершенно расслабленным и, кажется, не испытывает никакого дискомфорта. Наоборот, он словно отгораживается от внешнего мира, даже находясь в собственной гостиной.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о происшествии на тренировке.