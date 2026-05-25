Единый государственный экзамен — это не просто проверка знаний за одиннадцать лет учебы. Для большинства выпускников и их родителей он превращается в мощнейший стресс-тест, где на кону стоит будущее. Неудивительно, что наряду с репетиторами и учебниками многие семьи обращаются к вере: в храмах зажигают свечи, просят благословения у священников и ищут особые молитвы, способные успокоить разум и придать уверенности. О том, как правильно настроиться на экзамен с духовной точки зрения, где проходит граница между надеждой на Бога и магическим мышлением, и какие святые считаются главными помощниками учащихся, REGIONS рассказал настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове, протоиерей Александр Трушин.

«Помяни царя Давида»: что это за молитва и почему она так популярна

Отец Александр поделился старинной молитвенной практикой, которую ученики веками повторяли непосредственно перед ответом. Звучит она так: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его». По словам батюшки, смысл этих слов очевиден: Господь за кротость и смирение оказал великую милость псалмопевцу Давиду, и каждый учащийся, произнося эту молитву, надеется, что Бог обратит внимание и на его собственное смирение.

Царь Давид — фигура в истории христианства уникальная. Он был мудрым правителем, талантливейшим поэтом-псалмопевцем, но при этом оставался живым человеком со своими грехами, которые умел искренне оплакивать. Именно поэтому ему молятся об укреплении веры, покаянии и помощи в испытаниях. Эта краткая молитва хороша именно в стрессовой ситуации экзамена, когда нет времени на долгие канонические тексты.

После произнесения молитвы батюшка советует поставить свечу перед образом святого или Божией Матери. Зажженная свеча — это символ горячей веры и любви, пламя, устремленное вверх, как и сама молитва. Однако отец Александр подчеркивает, что без искреннего обращения к Богу свеча остается просто горящим воском. Это не магический ритуал, а видимый знак невидимой молитвы.

Трудиться, исповедоваться, брать благословение: что еще нужно сделать перед ЕГЭ

Молитва — это не волшебная палочка. Протоиерей Александр Трушин напомнил простую истину: Господь помогает тем, кто трудится. Если ученик весь год не открывал учебник, молитва вряд ли совершит чудо. Но если человек старательно готовился, а теперь парализован волнением — святые помогут успокоиться и вспомнить выученное. Эту мысль разделяют и другие священники. Например, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» священник Владислав Береговой в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул: «молитва не заменяет личных усилий: „Вера без дел мертва“ (Иак. 2:26). То есть, молиться — хорошо, но и учиться необходимо».

Помимо усердной подготовки, батюшка советует сходить на исповедь и причаститься.

«Хорошо бы предложить самим ребятам, сдающим экзамены, и их родителям в преддверии экзаменов пойти на исповедь и причаститься. То есть по-настоящему открыть сердце Богу и принять Святое Причастие. Не только просить у Бога: дай мне, чтобы все прошло хорошо, но и самому потрудиться, будучи на исповеди и у Святого Причащения», — пояснил он.

Эта практика имеет глубокий смысл: очищенная душа спокойнее и увереннее смотрит в лицо любым испытаниям.

Кроме того, многие священники дают отдельное благословение на сдачу экзаменов. Можно просто подойти к батюшке в храме и попросить его — это не магический ритуал, а напутствие и духовная поддержка, которая помогает снять внутреннее напряжение.

Можно ли молиться своими словами? Главное — без «лишних наворотов»

Отец Александр предостерег верующих от излишнего увлечения импровизированными молитвами. По его словам, молитва должна быть короткой и предметной: «Помоги, Господи, в сдаче экзаменов» или «Преподобный отец Сергий, моли Бога о моем ребенке, сдающем экзамен». Главное — избегать многословия и не пытаться «добавить в договор с Богом новые пункты». Батюшка назвал это искушением, когда люди пытаются молиться своими словами, нагромождая пожелания.

Впрочем, другие пастыри смотрят на это чуть шире. Молитва может быть и совсем простой — например, «Господи, помоги!».

«Здесь важна вера и искренность», — отмечает ректор Воронежской духовной семинарии священник Роман Ткачев.

А журнал «Фома» напоминает, что для христианина молитва — это не заговор, а обращение к Богу и его святым, и в ней можно использовать как готовые тексты, так и свои слова.

Кому еще молятся перед экзаменами: от преподобного Сергия до иконы «Прибавление ума»

Помимо обращения к царю Давиду, в православной традиции существует целый сонм святых, которым принято молиться перед учебой. Главный покровитель учащихся — преподобный Сергий Радонежский. В детстве, носившем имя Варфоломей, ему крайне тяжело давалась грамота. Буквы не запоминались, слоги не складывались в слова, и мальчик горячо молился Богу. Однажды он встретил старца-инока, который благословил его и дал кусочек просфоры — и с этого дня учеба пошла легко. Поэтому теперь к преподобному Сергию обращаются со словами: «Преподобный отче Сергие, помоги мне в учебе, моли Бога, чтобы Он просветил мой разум, дал терпение и мудрость».

Также перед экзаменами молятся: