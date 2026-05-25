Почему собака портит вещи и лает без причины: кинолог объяснил связь с ощущением ненужности

Собака живет рядом с человеком. Ее кормят, выгуливают, лечат в случае болезни, покупают игрушки. Но чувствует ли она себя по-настоящему нужной? Как же донести до собаки, что она важна, что у нее есть своя роль и своя ценность в семье? Об этом рассказывает кинолог Олег Левченко в материале REGIONS. Специалист делится рекомендациями, как сделать питомца счастливым и уверенным в себе.

Почему собаке жизненно необходимо осознавать свою значимость

Собака по своей природе — существо социальное. Многие тысячелетия эволюции бок о бок с человеком сформировали у нее потребность приносить пользу. Этим животным крайне важно иметь ощущение цели. Им необходимо понимать, что их действия правильны и значимы для хозяина.

Если пес не осознает, какая роль ему отведена, он начинает испытывать тревогу. И это беспокойство выливается в проблемы с поведением. Животное может лаять без видимой причины, грызть и портить вещи, убегать во время прогулок, проявлять агрессию по отношению к сородичам или даже к людям. На самом деле таким образом собака просто пытается хоть чем-то себя занять и любым способом привлечь внимание хозяина.

«Собака хочет быть нужной. Это заложено в ней природой. Если вы не даете ей задачи, она придумает их сама. Вот только эти задачи вам вряд ли понравятся. Грызть обувь, лаять на прохожих, метить углы — это все от скуки и непонимания своего места», — объясняет Олег Левченко.

Первый способ: доверьте питомцу посильные обязанности

Самый доступный и при этом действенный метод — наделить собаку конкретными поручениями. Совсем не обязательно заставлять ее пасти овец или помогать правоохранителям выискивать запрещенные вещества. Роль может быть самой что ни на есть житейской.

Попросите пса принести дистанционный пульт от телевизора или домашние тапочки. Пусть он научится прикрывать за вами дверь — для этого к ручке привязывают специальную ленточку. Можно обучить животное складывать свои игрушки в отведенный для них ящик. Еще один вариант — привлекать четвероногого помощника к делам на садовом участке: пусть таскает в зубах небольшую пустую лейку или просто сопровождает хозяина, наблюдая за порядком.

Даже такие незамысловатые задачи позволяют собаке почувствовать, что она занята важным делом. Питомец перестает быть просто бездельником, лежащим на подстилке, и становится полноценным участником семейного быта.

«Собака не понимает слов „ты мне нужен“. Но она понимает действие. Если я даю ей задание и радуюсь результату — она чувствует свою значимость. Начните с малого. Пусть собака каждый вечер приносит вам по тапочке. Это займет 30 секунд, но собака будет знать — ее ждут, ей доверяют», — советует Олег Левченко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко ]

Второй способ: проводите время совместно

Собака должна находиться не просто в одном жилом пространстве с хозяином, а именно рядом — в буквальном смысле слова. Вы на кухне у плиты? Пусть пес расположится тут же, на полу. Собрались посмотреть кино? Погладьте его, почешите за ушком. Читаете книгу вечером? Позвольте питомцу положить голову вам на колени.

Четвероногому другу вовсе не обязательно сидеть в углу или отбывать срок в своей корзине. Ему жизненно необходимо ощущать ваше тепло и близкое присутствие. Конечно, порой случаются моменты, когда вы заняты работой или хотите отдохнуть, а собака начинает мешать. Но стоит постараться найти разумный баланс между личным пространством и совместным времяпрепровождением.

Особенно важно заниматься тем, что доставляет радость самому питомцу. Погулять с ним в незнакомом парке, поплескаться на речке, побегать за мячом или покататься на велосипеде (если пес способен бежать рядом). Такие общие развлечения дают животному понять главное: хозяин рядом с ним не по обязанности, а потому что ему искренне нравится быть вместе.

«Собака — не игрушка, которую можно включить-выключить. Если вы все время отодвигаете ее, кричите „отойди“, закрываетесь в другой комнате — она чувствует себя ненужной. Проводите с собакой время не только на прогулке по делам. Просто будьте рядом», — добавляет Олег Левченко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Третий способ: ведите диалог с питомцем

Конечно, пес не способен разобрать смысл произнесенных слов. Зато он великолепно улавливает интонации, тембр голоса и общее настроение хозяина. Беседуйте с ним так, будто перед вами человек. Поделитесь впечатлениями о прожитом дне. Поинтересуйтесь, как у него дела. Посетуйте на дождливую погоду или усталость.

Значение имеет не столько содержание разговора, сколько его форма и подача. Ровный, доброжелательный и ласковый голос действует на собаку успокаивающе. Она слышит ваше дыхание, чувствует ритмику речи и осознает главное: с ней общаются, ее не игнорируют, она замечена.

Некоторые владельцы испытывают неловкость и стесняются вслух разговаривать с четвероногим другом. И совершенно напрасно. Это один из самых доступных способов сделать связь между человеком и животным более прочной и теплой. Говорите что угодно, любое — главное, чтобы голос звучал.

«Люди стесняются разговаривать с собакой, потому что боятся выглядеть глупо. Но кто это увидит? Вы дома, с собакой. Скажите ей: „Привет, как спалось? Пойдем завтракать?“ Она не ответит, но у нее завиляет хвост. Это и есть диалог», — рассказывает Олег Левченко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева ]

Четвертый способ: поощряйте за конкретные действия, а не просто так

Собаки остро чувствуют любую неискренность. Пустые похвалы, которые звучат без реального повода («какая же ты у нас умница, хорошая девочка»), не достигают цели. Питомец не может уловить связь между своими действиями и потоком одобрительных слов. Со временем он просто перестает воспринимать такие фразы всерьез.

Хвалите адресно и по делу. Заметили, что пес самостоятельно притащил свою игрушку? Четко скажите: «Отлично, принес!» Собака спокойно прошла мимо кошки и не бросилась на нее? «Умница, не тронула». Питомец мгновенно вернулся по первому зову? «Замечательно, подошел!»

Старайтесь использовать разнообразные формулировки, а не только привычные «хорошо» и «молодец». Собаки способны запомнить несколько десятков слов и команд, если те связаны с конкретными полезными действиями и подкреплены интонацией.

«Собака хочет угодить. Но она не угадает, что именно вам нужно, если вы не скажете. Хвалите за конкретные поступки. И обязательно — радостным голосом. Собака должна знать: когда я делаю это — хозяин счастлив. А значит, я делаю все правильно», — советует Олег Левченко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Пятый способ: придерживайтесь ритуалов и семейных традиций

Собаки ценят предсказуемость. Повторяющиеся изо дня в день действия дарят им ощущение защищенности и спокойствия за будущее. Стоит завести в семье определенные традиции, в которых питомец будет непременным участником.

Каждое утро — совместный завтрак. Каждый вечер, незадолго до сна — непродолжительная прогулка «по маленькому». В выходные — более долгий поход в лес или парк. А по воскресеньям — особое лакомство, которого пес ждет с нетерпением.

Собака учится предвкушать эти приятные моменты. Она искренне радуется, стоит хозяину лишь взять в руки поводок, ведь четвероногий друг уже знает: сейчас случится что-то хорошее. Питомец укладывается у ног, едва человек садится за обеденный стол, потому что ему известно: иногда с него перепадет вкусный кусочек.

«Ритуалы — это язык, на котором собака говорит: я знаю, что будет дальше. Это снижает тревогу и повышает доверие. Собака чувствует себя частью семьи, когда живет по общим правилам и традициям. Не ленитесь установить распорядок», — заключает Олег Левченко.

Ранее сообщалось, что нужно знать о спасении собаки от змеиного яда.