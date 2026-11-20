Российские автомобилисты в будущем могут получить возможность путешествовать по Китаю на собственных машинах. Министерство транспорта РФ продолжает прорабатывать этот вопрос, однако конкретные сроки изменения действующего порядка пока не определены. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на форуме «Транспорт России».

По словам министра, работа над возможностью индивидуальных автомобильных поездок продолжается. При этом он не уточнил, на каком этапе находятся обсуждения и когда могут быть приняты необходимые решения.

Одним из ключевых вопросов остается взаимное признание водительских удостоверений. Ранее сообщалось, что российские Минтранс и МВД обсуждают эту тему с китайскими властями, чтобы создать условия для поездок граждан на легковых автомобилях.

О таких консультациях в марте 2025 года писал «Коммерсант» со ссылкой на заместителя министра транспорта Дмитрия Зверева. Тогда речь шла именно об индивидуальных поездках, при которых россияне могли бы самостоятельно управлять автомобилями на территории Китая.

Нынешнее заявление Ядрова подтверждает, что вопрос остается в повестке российского транспортного ведомства. Однако министр не сообщил, достигнуты ли договоренности с китайской стороной о признании национальных водительских удостоверений.

Также пока неизвестно, какие требования могут установить для автомобилистов, желающих отправиться в Китай на собственной машине. В частности, в опубликованном комментарии не раскрываются возможные условия оформления документов и порядок пересечения границы.

Таким образом, речь пока идет о проработке инициативы, а не о принятом решении. Официальных сроков, когда россияне смогут воспользоваться новым порядком индивидуальных автомобильных поездок в Китай, Минтранс не назвал.