Грузии необходимо преодолеть страх перед прямыми переговорами с Россией, поскольку без диалога невозможно решить накопившиеся между странами проблемы. Такое заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу «Имеди», сообщает ТАСС .

По словам главы грузинского внешнеполитического ведомства, в последние годы политические оппоненты действующей власти пытались сформировать в обществе негативное отношение к любым контактам с Москвой. Министр считает такой подход неправильным, поскольку именно с Россией у Грузии остаются наиболее серьезные разногласия.

Бочоришвили подчеркнула, что наличие спорных вопросов не должно становиться препятствием для переговоров. Напротив, по ее мнению, обсуждение существующих проблем необходимо приветствовать, даже если отношения между государствами остаются сложными.

Заявление прозвучало после встречи специального представителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Георгия Зурабашвили и заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина. Переговоры состоялись 19 ноября в Минске и стали первыми контактами представителей двух стран в этом формате.

По информации грузинской стороны, участники обсудили региональную безопасность и ход Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Российский МИД сообщил, что стороны также рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

По итогам встречи были достигнуты несколько практических договоренностей, содержание которых в опубликованном сообщении не раскрывается. Бочоришвили назвала состоявшиеся переговоры необходимыми с точки зрения интересов Грузии и ее граждан. Она отметила, что некоторые вопросы требуют незамедлительного обсуждения с российской стороной.

Георгий Зурабашвили получил полномочия спецпредставителя премьера по связям с Россией в октябре 2026 года. На эту должность его назначил глава правительства Ираклий Кобахидзе, при этом дипломат сохранил пост первого заместителя министра иностранных дел. До назначения Зурабашвили должность оставалась вакантной с декабря 2025 года, когда ее покинул Георгий Каджая.