Американский политолог Джон Вароли заявил о намерении получить российское гражданство. По его словам, он разделяет ценности России и положительно оценивает ее роль в мире. Об этом Вароли сообщил в интервью телеканалу RT .

Вароли рассказал, что считает Россию страной, которая защищает мировую цивилизацию. Именно таким отношением к государству он объяснил свою симпатию к нему и желание стать его гражданином.

Политолог также сообщил о проблемах, с которыми, по его утверждению, столкнулся в Соединенных Штатах. Он заявил, что с 2019 года подвергается преследованию из-за поддержки жителей Донбасса. При этом Вароли полагает, что сотрудники Федерального бюро расследований США считают его российским агентом.

Независимых подтверждений этих обвинений в приведенном интервью не представлено. Высказывания о преследовании и отношении со стороны ФБР являются личными заявлениями американского политолога.

Ранее Вароли уже публично говорил о близости ему российских ценностей. Он подчеркивал, что разделяет принципы, которые связывает с российским обществом, и положительно относится к образу жизни в стране.

Кроме того, политолог сообщил, что трое его детей уже имеют российское гражданство. Таким образом, в случае получения паспорта РФ он станет еще одним членом семьи с таким статусом.

При этом Вароли не уточнил, обращался ли он в российские государственные органы с заявлением о приеме в гражданство. О сроках возможного оформления документов и основаниях для его получения в опубликованном материале также не сообщается.