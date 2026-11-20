Собеседник издания обратил внимание на то, что ни один игрок команды Сергея Семака не принимал участие в матчах сборной России (на сбор был вызван только Артем Карпукас, но он не сыграл ни минуты в матчах с Узбекистаном и Венесуэлой). По мнению Спиридонова, это даст преимущество петербуржцам в ближайших матчах РПЛ с «Рубином» и ЦСКА, однако он надеется, что «Зенит» потеряет очки в этих играх.

«Вся страна этого ждет, на это надеется. Вся страна радуется поражению этой команды, которая считает себя неприкасаемой. Просто после проигрыша почитайте комментарии людей, кто не сильно вовлечен в футбол, послушайте блогеров или обычных фанатов», — сказал Спиридонов.

«Зенит» возглавляет турнирную позицию РПЛ, набрав 31 очко в 14 матчах. Столько же баллов у «Динамо», «Спартак» отстает на два пункта.