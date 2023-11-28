Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал об итогах пожароопасного периода и будущих планах

В Московской области пожароопасный сезон в этом году продлился с 10 апреля по 15 ноября. О результатах и задачах на будущий год рассказал председатель Комитета Московской областной Думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

– Можем ли мы говорить о том, что пожароопасный период в Московской области в этом году прошел спокойнее, чем в предыдущие годы?

– В этом году действительно пожароопасный период прошел спокойнее, нежели в прошлом. Если в 2022 году ликвидирован 341 пожар, то в этом году – 181. К тушению лесных пожаров в 2023 году было привлечено 1824 человека и 801 единица лесопожарной техники.

Также сократилось среднее время реагирования на возгорание – 54 минуты. В прошлом году цифра была на 21 минуту больше. Благодаря скорости реагирования крупных ЧП в регионе не допущено, также не пострадали населенные пункты и объекты экономики.

Еще один важный момент – это реализация федеральных показателей. Так, в Подмосковье в 2023 году все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки, как и в прошлом году. Кроме того, выполнен показатель по снижению площади лесных пожаров, установленный в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Из предусмотренных на 2023 год 364,93 га площадь составила 144,89 га. На 40% удалось снизить площадь лесных пожаров. Достичь высоких показателей, безусловно, удалось и благодаря четырехуровневой системе мониторинга. Она охватывает 100% территории земель лесного фонда благодаря наземному, авиационному, космическому и видеомониторингу.

– Расскажите о мероприятиях, которые предусмотрены для облегчения пожароопасной обстановки в регионе.

– Также хочу отметить, что уже есть план мероприятий, который должен облегчить пожароопасную обстановку в наиболее горимых лесничествах и городских округах.

Например, будут оптимизированы маршруты наземного патрулирования с учетом горимости и рекреационной нагрузки. Будут привлекаться к патрулированию охотничьи хозяйства в период открытия охоты, а также установлены дополнительные видеокамеры и заключены соглашения с частными аэропортами по попутному патрулированию.

Не менее важно создавать как можно больше специальных мест отдыха для жителей на территории лесов. К этому вопросу должны активно подключиться органы МСУ, которые знают, где люди больше всего любят отдыхать, жарить шашлыки и где высокая вероятность возникновения пожаров.

Все эти меры необходимо проработать до начала следующего пожароопасного периода, чтобы быть еще более готовыми к его прохождению.

– Для быстрого реагирования на возгорания должно быть достаточное количество и спецтехники. Как обстоят дела в Московской области с оборудованием? Всего ли хватает?

– Конечно, без специализированной техники справляться с возникающими пожарами было бы невозможно. В Московской области регулярно обновляется и пополняется парк пожарной спецтехники.

В текущем году в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» предусмотрено финансирование на сумму 157,1 млн руб., в том числе из федерального бюджета – 7,2 млн руб., из регионального – 149,9 млн руб.

До конца года планируется закупить 19 единиц лесопожарной техники, 958 единиц оборудования и инвентаря, а также 13 640 м различных пожарных рукавов.

На 2024 год также предусмотрено финансирование на обновление парка лесопожарной техники в размере 269,3 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. На эти средства планируется закупить 44 единицы различной лесопожарной техники.

– Предусмотрены ли в регионе меры поддержки для пожарных?

– У нас реализуется Закон «О предоставлении дополнительной меры поддержки работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров в Московской области».

Хочу отметить, что Подмосковье стало первым регионом, осуществляющим страхование лесных пожарных.

На сегодняшний день у нас застраховано 510 человек – это 100% от общего количества пожарных в регионе. В этом году зафиксирован один страховой случай.

Мы понимаем, что профессия у лесных пожарных сложная, опасная, но очень важная. Поэтому необходимы дополнительные социальные гарантии для них, и мы будем над этим работать.