«Если молчит, то подтверждается самое худшее»: как распознать и спасти утопающего

Купальный сезон начался: пляжи и зоны отдыха у воды в Подмосковье уже встречают отдыхающих. Как отметили в Министерстве благоустройства Московской области, в целях комфортного и безопасного отдыха посетителей в зонах отдыха проводят водолазные обследования дна и чистку водоемов, обновляют песок. Однако часто люди забывают о правилах безопасного поведения на воде, и работы у спасателей становится больше. Руководитель водолазной группы «ДобротворецЪ», спасатель 1-го класса, водолаз 6-го разряда и инструктор по дайвингу CMAS** Карэн Агамалян напомнил о правилах, которые могут спасти вам жизнь, объяснил, как спасать тонущего, и рассказал, почему даже родители не всегда в состоянии понять, что их ребенок в опасности.

НЕ КУПАЙТЕСЬ НА НЕОБОРУДОВАННЫХ ПЛЯЖАХ

– Карэн Николаевич, сколько несчастных случаев на воде происходит по статистике?

– Есть статистика по России, что от 25 до 40 человек ежесуточно гибнут. Утопление занимает второе место после ДТП. Мы не сможем изменить ситуацию, пока не привьем людям культуру нахождения около водных объектов. На моторной лодке надевайте спасательный жилет и не обувайтесь в высокие сапоги – в случае падения в воду они быстро заполнятся и утянут вас на дно. Не купайтесь на необорудованных пляжах, потому что спасатели не проверили дно на наличие стекол, арматуры и прочих опасных объектов. Если вы пришли купаться с ребенком, не оставляйте его без внимания ни на секунду. Если бы люди соблюдали все эти меры безопасности, количество жертв удалось бы значительно снизить.

– Как распознать, что человек тонет?

– Обычно в фильмах мы видим, что тонущий человек шумно плещется, громко просит о помощи, машет руками. Но в реальной жизни утопление происходит в полной тишине. Лицо утопающего периодически погружается под воду. Он сопротивляется этому, пытается выплыть. И в этот короткий момент, когда его голова появляется на поверхности, инстинкт велит ему сделать спасительный вдох – он физически не может кричать. Еще один признак – человек как будто пытается лезть по невидимой лестнице, цепляется за поверхность воды. Глаза его, как правило, открыты, но он не реагирует на слова. Когда родители с детьми отдыхают на водоеме, и их дети кричат, это означает, что они в безопасности. Как только взрослые слышат тишину, они должны бить тревогу.

– То есть утопление – тихий процесс?

– При обучении добровольцев мы рассказываем один трагический случай, произошедший в Домодедове, на реке Пахре. Бабушка с пятилетним внуком шли вдоль берега и собирали щавель. Бабушка была чуть впереди, в какой-то момент женщина повернулась и не увидела ребенка. На место прибыли поисковики. К сожалению, нам довольно быстро удалось обнаружить малыша – он утонул. Оказалось, он съехал по крутому берегу по траве в реку. Мы недоумевали: на берегу множество рыбацких мостиков, почему рыбаки не оказали помощь? Оказывается, они ничего не видели и не слышали. Утопление – очень тихий процесс, малыш не звал на помощь, он боролся за свою жизнь.

Фото: [ пресс-служба водолазной группы «ДобротворецЪ» ]

«У ТЕБЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ?»

– Как правильно спасать тонущего?

– Нужно спросить у него, все ли в порядке. Если он четко и спокойно отвечает, значит, все хорошо. Если молчит, то подтверждается самое худшее. Неспециалисту следует протянуть утопающему какой-то предмет. Это может быть спасательный круг, кусок пенопласта или длинная веревка. Пляжи в Московской области чистые, но наверняка найдется хотя бы канистра. Когда человек уцепится за предмет, нужно подтянуть его к берегу, помочь ему выбраться и вызвать скорую. Профессиональных спасателей обучают, как правильно подплыть к тонущему – захватить его, удержать, чтобы он не нанес вред спасающему. Неспециалисту же подплывать к утопающему опасно. Он будет пытаться влезть на любую возвышенность и может даже утопить своего спасителя.

– Чаще всего вас вызывают, когда случилась трагедия. А бывают ли счастливые исходы?

– Года два назад в Щелкове пропала женщина. Сотрудники полиции обнаружили по камерам, что она движется в сторону Медвежьих озер. С другой стороны озера ее уже не увидели. Все указывало на то, что произошла трагедия. Мы приехали на место и проверили водоем с помощью гидроакустического оборудования, видеокамер и дайверов. Обнаружить пропавшую в озере не удалось. На суше сотрудники полиции продолжили поиски и спустя сутки нашли ее в лесу живой. Оказалось, она потеряла память. То есть мы дали информацию, что под водой ее нет, и тем самым, возможно, спасли ей жизнь.

– В каком поиске вы задействованы сейчас?

– Наши ребята работают под Солнечногорском, ищут пропавшего мужчину. Нет уверенности, что он утонул, но надо все проверить. У нас там два экипажа. Один экипаж на моторной лодке проводит сканирование озера Сенеж. Вторая группа работает посредством телеуправляемого подводного аппарата. Робот может действовать на 110-метровой глубине.

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