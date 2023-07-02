«Хозяин не вернулся с СВО»: мошенники вышли на новый уровень, прикрываясь «гибелью» владельцев экзотических животных

Шантаж с мимимишным подтекстом выходит на новый уровень. С марта начался новый виток афер, связанных с пристройством породистых собак и кошек, отмечают в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области. Мошенники опять завели старую пластинку: мол, приют закрывается, срочно нужна ваша помощь. Но теперь у этой лжи есть особая приправа: разменной монетой у негодяев стали экзотические животные. А людей шантажируют мнимой смертью их хозяев. В подробностях разбирался наш корреспондент.

В соцcетях давно гуляют жалостливые объявления о раздаче породистых животных. То закрывается некий питомник при МВД, то частная передержка, то обанкротившаяся конюшня. И везде невольных читателей пытаются вывести на жалость. Мол, служебных собак тогда непременно усыпят, лошадей пустят на колбасу, кошек отпустят в свободное плавание где-нибудь в лесу. А в последнее время у аферистов наметился новый тренд: они сообщают, что заводчик скончался или отправился в зону СВО, а после него осталась целая стая голодных псов.

«Самая коварная ложь всегда там, где есть хоть какая-то крупица правды, – рассказали в собачьем приюте в Некрасовке. – Во время частичной мобилизации, помнится, к нам обратился молодой человек с просьбой пристроить пятерых хаски. Он занимался их разведением. И не к нам одним поступали подобные просьбы от заводчиков. Так вот, прознав об этом, негодяи начали спекулировать душераздирающими откровениями. Они пишут, что якобы хозяин породистых псов не вернулся со спецоперации, кормить псов не на что, объявляем сбор».

В чем смысл схемы? Все подобные объявления объединяет одно: никаких животных не существует, а жалобные воззвания размещают мошенники с целью нажиться на сердобольных.

«Аферисты прикидываются волонтерами, размещают фото рандомных собак и кошек и указывают номер своей карты или счета, – пояснили в приюте для бездомных животных под Рузой. – Наиболее продвинутые создают страницы-копии настоящих приютов, где полностью дублируют посты волонтеров, а потом объявляют сбор и выкладывают свои реквизиты».

Любопытно, что собак и кошек мошенникам стало мало. Они начали сообщать о гибели владельцев террариумов и серпентариев. Мол, «частная коллекция» перешла в наши руки после смерти владельца, питомцы все доживают свой век, в зоомагазины их не берут, подайте на содержание.

«Вымышленных историй на просторах интернета становится все больше, – предупреждают в пресс-службе ГУРБ Московской области. – Они обязательно сопровождаются фотографиями, где у животных жалобный вид. А в текстах много эмоциональных призывов, давления и требований максимального репоста. Будьте осторожны. Не позволяйте себя обмануть».

Как не попасться на удочку мошенникам?

Прежде чем переводить деньги, убедитесь, что вы имеете дело с настоящими волонтерами. Лучше всего найти официальный сайт приюта и позвонить туда, чтобы узнать, как помочь. Если речь идет о частном лице, то имеет смысл проверить прилагаемое фото собаки или кошки через поиск по картинкам в интернете. У настоящего животного будет уникальное фото, у фальшивых же объявлений найдутся сотни и тысячи дубликатов.