Немедленно звоните в скорую: выяснилось, какие неожиданные «ловушки» подстерегают детей дома

Справедливость истины «Мой дом – моя крепость» постоянно подвергают сомнению бегающие по дому маленькие озорники. Эти непоседы всегда найдут способ напугать своих родителей. Стоит взрослым отвернуться, как чадо успевает влезть куда не следует и устроить страшный переполох. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, сделать дом абсолютно безопасным для ребенка может только тот родитель, который предупрежден обо всех возможных «нештатных ситуациях». Поэтому в новостных лентах, на досках объявлений в поликлиниках и даже в почтовых ящиках папам и мамам всегда должны попадаться на глаза памятки с полезными советами. Мы сделали для вас свой подробный гайд!

ОСМОТРИТЕ КВАРТИРУ С УРОВНЯ ДЕТСКИХ ГЛАЗ

Уровень детского травматизма внутри жилых помещений из года в год остается стабильно высоким. По данным ГУ МВД России по Московской области, с января по сентябрь текущего года в квартирах и частных домах покалечилось более 350 несовершеннолетних. Причем, приключения на свою голову они находят в самых неожиданных местах: в туалете, под лестницами, в гардеробных и под кроватью. Чтобы снизить риск таких несчастных случаев, нужно попытаться предвидеть возможные события и стараться предотвратить нежелательные последствия. Эксперты советуют чаще осматривать квартиру с уровня детских глаз и всегда прислушиваться к своей интуиции. А мы в свою очередь собрали для вас инструкцию с самыми распространенными примерами травм. В ней ценными знаниями и опытом делятся спасатели, полицейские, медики и детские психологи.

1. ТАБЛЕТКИ, БУСЫ, КОНСТРУКТОРЫ

По неосторожности или из любопытства дети могут проглотить любой инородный предмет. Практика показывает - даже вилку. Так случилось с 10-летней школьницей из Дмитрова. За обедом она отправила себе в желудок миниатюрный столовый прибор для оливок. Пришлось делать полосную операцию.

С начала года более 30 детей в Московской области проглотили что-то запретное

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Немедленно звоните в скорую

2. Если вы подозреваете, что ребенок отравился таблетками, постарайтесь вызвать у него рвоту.

3. Если лекарства были в упаковке, проверьте, сколько таблеток не хватает

4. Дайте ребенку выпить много холодной воды: она разбавляет концентрацию всасывающих веществ и замедляет их всасывание в кровь.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

1. Подбирайте конструкторы по возрасту ребенка

2. Держите бисер и украшения с мелкими деталями в недоступных для детей местах

3. Аптечка должна находиться там, где малыш никогда ее не найдет

2. ЭЛЕКТРОТРАВМЫ

Фото: [ freepik.com ]

В начале октября в Орехово-Зуеве молодые родители не уследили за своим двухлетним сынишкой. Карапуз, которого уложили спать еще в 9 вечера, проснулся в полночь и поспешил на кухню посмотреть, там ли родители. Частично он угадал: папа в этот момент возился со стиральной машиной, разбирал ее по частям. Малыша он увидел не сразу. Только когда сынишка залез ручками в барабан и начал его крутить. Малыша вдруг ударило током. Крики, плач, скорая, реанимация... К счастью, непоседа отделался только ожогами, а кардиограмма показала, что с сердечком все в порядке.

С начала года контакт с током пережили более 40 маленьких жителей Московской области.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Вызовите скорую

2. Откройте все форточки, пострадавшему нужен воздух из-за сбившегося сердечного ритма

3. Обесточьте электроприбор

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

1. Доверяйте ремонт проводки и электроприборов профессионалам и не допускайте, чтобы в это время у детей был доступ в помещение, где идет ремонт

2. Используйте заглушки для розеток

3. Все электрошнуры должны быть недоступны для детей

3. БЫТОВЫЕ ЛОВУШКИ

Фото: [ пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Настоящей ловушкой для ребенка может стать захлопнувшаяся дверь на балкон или в ванную комнату. Также мини-ловушками становятся украшения в виде колец, детские спортивные тренажеры и даже... горшки. Трехлетняя малышка из Солнечногорска решила использовать этот предмет не по назначению и надела его себе на голову. А снять не смогла. Более того, даже родителям это оказалось не под силу. Пришлось вызывать спасателей. Те аккуратно разрезали пластмассовый предмет слесарным инструментом и освободили голову ребенка. Или другой пример. Стрессовать маму в Лыткарине заставил обычный детский стульчик. Малышка во время игры просунула голову между сиденьем и спинкой стула и застряла. На помощь тоже пришли спасатели, которые разобрали стул отверткой.

С начала года из подобных ловушек достали более 20 детей

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Успокойте паникующего ребенка, объясните, что совсем скоро его удастся освободить

2. Вызовите МЧС или специалистов «Мособлпожспаса».

3. Если в ловушку попал палец, нога или рука, постарайтесь избавиться от предмета, намазав кожу жирным кремом.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

1. Кольца и прочие украшения держите подальше от детей.

2. Покупайте турники и домашние снаряды, убедившись, что они сделаны по ГОСТу.

3. Регулярно проверяйте замки на дверях - они не должны заедать.

4. ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Фото: [ ©Виталий Аньков/РИА Новости ]

В сентябре в семье из Одинцова случился казус. 13-летняя девочка хотела поцеловать свою собачку породы шпиц, которая спала рядом на подушке, а песик испугался и укусил хозяйку за губу. Пришлось накладывать швы.

С начала года в Подмосковье от агрессии кошек и собак пострадало более 20 детей

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Промойте рану и вызовите скорую

2. Приложите к поврежденным тканям лед

3. По приезде в больницу требуйте антирабическую вакцину от бешенства, даже если ваш питомец привит

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

1. Не кладите своих любимцев с собой спать

2. Не позволяйте собакам бойцовских пород вступать в контакт с детьми

3. Не оставляйте детей и животных наедине друг с другом

5. ОЖОГИ

Фото: [ freepik.com ]

36-летняя жительница Красногорска пыталась вылечить паром от вареной картошки насморк у 7-летнего сына. А в итоге ему едва ни пришлось ампутировать детородный орган. Женщина несла ребенку кастрюльку, из которой валил пар, оступилась и вылила мальчику на колени весь кипяток. Ребенок провел в больнице более 2 месяцев.

С начала года более 15 маленьких жителей области получили ожоги

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Быстро удалите с места ожога одежду.

2. Как можно быстрее поместите обожженное место под холодную воду и держите его под струей не меньше 10 минут

3. Если рана открытая, охлаждайте ее через ткань

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

1. Держите спички и зажигалки в недоступном месте.

2. Не допускайте, чтобы ребенок с высоты своего роста мог дотянуться до электрочайника или посуды, стоящей на плите.

3. Не наливайте ребенку горячий чай, суп или другую жидкость, которой можно обжечься.