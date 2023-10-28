Немедленно звоните в скорую: выяснилось, какие неожиданные «ловушки» подстерегают детей дома
Гайд по защите детей от электротравм и ожогов представили родителям Подмосковья
Фото: [freepik.com]
Справедливость истины «Мой дом – моя крепость» постоянно подвергают сомнению бегающие по дому маленькие озорники. Эти непоседы всегда найдут способ напугать своих родителей. Стоит взрослым отвернуться, как чадо успевает влезть куда не следует и устроить страшный переполох. По мнению уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, сделать дом абсолютно безопасным для ребенка может только тот родитель, который предупрежден обо всех возможных «нештатных ситуациях». Поэтому в новостных лентах, на досках объявлений в поликлиниках и даже в почтовых ящиках папам и мамам всегда должны попадаться на глаза памятки с полезными советами. Мы сделали для вас свой подробный гайд!
ОСМОТРИТЕ КВАРТИРУ С УРОВНЯ ДЕТСКИХ ГЛАЗ
Уровень детского травматизма внутри жилых помещений из года в год остается стабильно высоким. По данным ГУ МВД России по Московской области, с января по сентябрь текущего года в квартирах и частных домах покалечилось более 350 несовершеннолетних. Причем, приключения на свою голову они находят в самых неожиданных местах: в туалете, под лестницами, в гардеробных и под кроватью. Чтобы снизить риск таких несчастных случаев, нужно попытаться предвидеть возможные события и стараться предотвратить нежелательные последствия. Эксперты советуют чаще осматривать квартиру с уровня детских глаз и всегда прислушиваться к своей интуиции. А мы в свою очередь собрали для вас инструкцию с самыми распространенными примерами травм. В ней ценными знаниями и опытом делятся спасатели, полицейские, медики и детские психологи.
1. ТАБЛЕТКИ, БУСЫ, КОНСТРУКТОРЫ
По неосторожности или из любопытства дети могут проглотить любой инородный предмет. Практика показывает - даже вилку. Так случилось с 10-летней школьницей из Дмитрова. За обедом она отправила себе в желудок миниатюрный столовый прибор для оливок. Пришлось делать полосную операцию.
С начала года более 30 детей в Московской области проглотили что-то запретное
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Немедленно звоните в скорую
2. Если вы подозреваете, что ребенок отравился таблетками, постарайтесь вызвать у него рвоту.
3. Если лекарства были в упаковке, проверьте, сколько таблеток не хватает
4. Дайте ребенку выпить много холодной воды: она разбавляет концентрацию всасывающих веществ и замедляет их всасывание в кровь.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
1. Подбирайте конструкторы по возрасту ребенка
2. Держите бисер и украшения с мелкими деталями в недоступных для детей местах
3. Аптечка должна находиться там, где малыш никогда ее не найдет
2. ЭЛЕКТРОТРАВМЫ
Фото: [freepik.com]
В начале октября в Орехово-Зуеве молодые родители не уследили за своим двухлетним сынишкой. Карапуз, которого уложили спать еще в 9 вечера, проснулся в полночь и поспешил на кухню посмотреть, там ли родители. Частично он угадал: папа в этот момент возился со стиральной машиной, разбирал ее по частям. Малыша он увидел не сразу. Только когда сынишка залез ручками в барабан и начал его крутить. Малыша вдруг ударило током. Крики, плач, скорая, реанимация... К счастью, непоседа отделался только ожогами, а кардиограмма показала, что с сердечком все в порядке.
С начала года контакт с током пережили более 40 маленьких жителей Московской области.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Вызовите скорую
2. Откройте все форточки, пострадавшему нужен воздух из-за сбившегося сердечного ритма
3. Обесточьте электроприбор
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
1. Доверяйте ремонт проводки и электроприборов профессионалам и не допускайте, чтобы в это время у детей был доступ в помещение, где идет ремонт
2. Используйте заглушки для розеток
3. Все электрошнуры должны быть недоступны для детей
3. БЫТОВЫЕ ЛОВУШКИ
Фото: [пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Настоящей ловушкой для ребенка может стать захлопнувшаяся дверь на балкон или в ванную комнату. Также мини-ловушками становятся украшения в виде колец, детские спортивные тренажеры и даже... горшки. Трехлетняя малышка из Солнечногорска решила использовать этот предмет не по назначению и надела его себе на голову. А снять не смогла. Более того, даже родителям это оказалось не под силу. Пришлось вызывать спасателей. Те аккуратно разрезали пластмассовый предмет слесарным инструментом и освободили голову ребенка. Или другой пример. Стрессовать маму в Лыткарине заставил обычный детский стульчик. Малышка во время игры просунула голову между сиденьем и спинкой стула и застряла. На помощь тоже пришли спасатели, которые разобрали стул отверткой.
С начала года из подобных ловушек достали более 20 детей
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Успокойте паникующего ребенка, объясните, что совсем скоро его удастся освободить
2. Вызовите МЧС или специалистов «Мособлпожспаса».
3. Если в ловушку попал палец, нога или рука, постарайтесь избавиться от предмета, намазав кожу жирным кремом.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
1. Кольца и прочие украшения держите подальше от детей.
2. Покупайте турники и домашние снаряды, убедившись, что они сделаны по ГОСТу.
3. Регулярно проверяйте замки на дверях - они не должны заедать.
4. ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
Фото: [©Виталий Аньков/РИА Новости]
В сентябре в семье из Одинцова случился казус. 13-летняя девочка хотела поцеловать свою собачку породы шпиц, которая спала рядом на подушке, а песик испугался и укусил хозяйку за губу. Пришлось накладывать швы.
С начала года в Подмосковье от агрессии кошек и собак пострадало более 20 детей
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Промойте рану и вызовите скорую
2. Приложите к поврежденным тканям лед
3. По приезде в больницу требуйте антирабическую вакцину от бешенства, даже если ваш питомец привит
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
1. Не кладите своих любимцев с собой спать
2. Не позволяйте собакам бойцовских пород вступать в контакт с детьми
3. Не оставляйте детей и животных наедине друг с другом
5. ОЖОГИ
Фото: [freepik.com]
36-летняя жительница Красногорска пыталась вылечить паром от вареной картошки насморк у 7-летнего сына. А в итоге ему едва ни пришлось ампутировать детородный орган. Женщина несла ребенку кастрюльку, из которой валил пар, оступилась и вылила мальчику на колени весь кипяток. Ребенок провел в больнице более 2 месяцев.
С начала года более 15 маленьких жителей области получили ожоги
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Быстро удалите с места ожога одежду.
2. Как можно быстрее поместите обожженное место под холодную воду и держите его под струей не меньше 10 минут
3. Если рана открытая, охлаждайте ее через ткань
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
1. Держите спички и зажигалки в недоступном месте.
2. Не допускайте, чтобы ребенок с высоты своего роста мог дотянуться до электрочайника или посуды, стоящей на плите.
3. Не наливайте ребенку горячий чай, суп или другую жидкость, которой можно обжечься.