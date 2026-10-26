В Кашире и Одинцове начали работать два новых цифровых рентген-аппарата

Новые рентген-аппараты ввели в работу в двух округах Московской области

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

Новые цифровые рентген-аппараты ввели в работу в двух округах Подмосковья — в Кашире и Одинцове. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Технику установили во взрослой поликлинике Каширской больницы и в Одинцовском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.

«Такая техника позволяет получать качественные изображения, необходимые для точной диагностики заболеваний и выбора дальнейшей тактики лечения. Всего с начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7 новых рентгеновских аппаратов», — отметил Забелин.

Оборудование было закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.

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