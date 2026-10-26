В Кашире и Одинцове начали работать два новых цифровых рентген-аппарата
Новые рентген-аппараты ввели в работу в двух округах Московской области
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Новые цифровые рентген-аппараты ввели в работу в двух округах Подмосковья — в Кашире и Одинцове. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Технику установили во взрослой поликлинике Каширской больницы и в Одинцовском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера.
«Такая техника позволяет получать качественные изображения, необходимые для точной диагностики заболеваний и выбора дальнейшей тактики лечения. Всего с начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 7 новых рентгеновских аппаратов», — отметил Забелин.
Оборудование было закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.