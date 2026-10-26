Серия мастер-классов по велосипедному спорту стартовала в рамках Школьной лиги в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде запустили проект Школьной лиги округа по велосипедному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках проекта школьники округа смогут посетить мастер-классы по велосипедному спорту, изучить правила безопасности, научиться держать равновесие и управлять велосипедом.

Первые занятия прошли в Краснозаводске и Пересвете. Их провели представители Федерации велосипедного спорта России и Подмосковья, а также действующие спортсмены. Учащимся четырех школ продемонстрировали элементы велосипедной техники.

Проект реализуют в несколько этапов. Осенью в школах пройдут ознакомительные мастер-классы, зимой — отбор участников для формирования команд, весной — вторая серия мастер-классов. В завершение состоятся соревнования.

Проект реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как будет работать новый бассейн в Монино.