Серия мастер-классов по велосипедному спорту стартовала в рамках Школьной лиги в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде запустили проект Школьной лиги по велосипедному спорту
Фото: [Школьная лига Московской области]
В Сергиевом Посаде запустили проект Школьной лиги округа по велосипедному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В рамках проекта школьники округа смогут посетить мастер-классы по велосипедному спорту, изучить правила безопасности, научиться держать равновесие и управлять велосипедом.
Первые занятия прошли в Краснозаводске и Пересвете. Их провели представители Федерации велосипедного спорта России и Подмосковья, а также действующие спортсмены. Учащимся четырех школ продемонстрировали элементы велосипедной техники.
Проект реализуют в несколько этапов. Осенью в школах пройдут ознакомительные мастер-классы, зимой — отбор участников для формирования команд, весной — вторая серия мастер-классов. В завершение состоятся соревнования.
Проект реализуется в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
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