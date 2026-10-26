В Подмосковье с начала года земельными участками для возведения домов обеспечили около 130 врачей

В Подмосковье с начала года земельными участками обеспечили 127 врачей. Участки были предоставлены медикам в рамках программы «Земля врачам», сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«За все время действия региональной программы „Земля врачам“ участки передали 2 726 врачам региона», — отметил глава министерства Алексей Натаров.

Больше всего участков за все время реализации программы выделили в Пушкинском, Богородском и Раменском округах — 227, 224 и 202 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.