После поражения Сербской прогрессивной партии на досрочных выборах интернет-издание «Ямал-Медиа» выяснило, чем грозит России утрата власти Александром Вучичем, и означают ли эти перемены окончательную потерю главного балканского союзника.

Экс-президент Сербии Александр Вучич, до последнего остававшийся единственным европейским лидером без антироссийских санкций, прямо прогнозирует: к весне новый кабинет министров пойдет на поводу у Запада и введет санкции против Москвы.

Политолог Константин Шадров подтвердил ямальской редакции, что новый политический блок вряд ли станет затягивать с антироссийскими шагами, назвав победившее движение классическим проектом глобалистов. По оценке эксперта, поддержка Украины теперь может стать открытой. При этом Шадров призвал не считать самого Вучича «безупречным форпостом Москвы», напомнив, что и при его правлении сербские боеприпасы через фирмы-прокладки попадали в зону конфликта на сумму около ₽20 млн за отдельные партии.

Впрочем, быстро обрубить ключевые экономические контакты у Белграда не выйдет. Шадров подчеркнул: Сербия жестко завязана на российские энергоресурсы, и попытка отказа от них без альтернативного дешевого сырья станет для страны прямым «экономическим самоубийством».

Напомним, что досрочные выборы прошли на фоне протестов из-за трагедии в Нови-Саде, а победу на них одержал оппозиционный «Студенческий список». Сам Вучич досрочно покинул пост президента, рассчитывая после голосования занять кресло премьера, однако его блок проиграл, получив лишь 39% голосов.