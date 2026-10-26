Самойловой подарили альпака по имени Вегас: зоопарк Белоруссии отблагодарил блогера за недавний визит

Super: белорусский зоопарк подарил Оксане Самойловой альпака по имени Вегас

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя Оксана Самойлова поделилась радостной новостью: ей подарили альпака по имени Вегас, передает Super. Подарок сделал один из зоопарков Белоруссии в знак благодарности за недавний визит многодетной мамы.

В личном блоге Оксана рассказала, что питомца пришлось ждать довольно долго. Оформление заняло много времени: потребовалось собрать множество документов и пройти необходимые карантины. Но результат того стоил — теперь Вегас живет на ферме Самойловой.

Фото: [соцсети]

«Я хотела альпака с самого начала — это один из самых желанных для меня питомцев», — рассказала блогер.

Напомним, ферма Оксаны располагается под Москвой. Она купила земли бывшего советского санатория на берегу реки примерно за ₽45 млн. Изначально она планировала поставить там палатки для отдыха, но в итоге изменила концепцию.

Часть территории блогер превратила в зону для глэмпинга, а часть оставила под хозяйство. Теперь там появился и новый обитатель — альпака Вегас.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова начала худеть на уколах.

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