В Павловском Посаде в рамках госпрограммы капитально отремонтировали котельную
Капитальный ремонт завершился в котельной Павловского Посада
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Капитальный ремонт завершился в котельной БЖД Павловского Посада. Работы провели в рамках госпрограммы, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках капремонта на объекте привели в порядок два водонагревательных котла. Это оборудование отвечает за нагрев воды для систем отопления и горячего водоснабжения.
Специалисты заменили котлы и горелки, запорно‑регулирующую арматуру, газоиспользующее оборудование. Установили системы автоматики безопасности при розжиге котла.
Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.