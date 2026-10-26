В Павловском Посаде в рамках госпрограммы капитально отремонтировали котельную

Капитальный ремонт завершился в котельной БЖД Павловского Посада. Работы провели в рамках госпрограммы, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках капремонта на объекте привели в порядок два водонагревательных котла. Это оборудование отвечает за нагрев воды для систем отопления и горячего водоснабжения.

Специалисты заменили котлы и горелки, запорно‑регулирующую арматуру, газоиспользующее оборудование. Установили системы автоматики безопасности при розжиге котла.

Работа по модернизации коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.