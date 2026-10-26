О чем молиться Вратарнице 26 октября: история, чудеса и банные приметы дня

Православные верующие 26 октября чтут Иверскую икону Божией Матери, к которой веками обращаются за защитой и исцелением. О пути иконы, ее чудесах и традициях дня — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Этот образ типа «Одигитрия» (в переводе — «Путеводительница»), по преданию написанный еще апостолом Лукой, отличается раной на щеке Богородицы, из которой некогда потекла кровь после удара копьем византийского воина. Спасая икону от иконоборцев, хозяйка опустила ее в море, где святыня встала вертикально и доплыла до Афона. Монахи Иверского монастыря заметили огненный столп над водой, но забрать образ смог лишь преподобный Гавриил, прошествовавший прямо по волнам. Святыню пытались поставить в храме, но она упорно возвращалась к монастырским воротам, объявив себя Хранительницей обители — так появилось второе название, Вратарница.

В XVII веке будущий патриарх Никон попросил афонских иноков сделать точную копию для России. Монахи писали список с соблюдением сурового поста, омывая доску водой с частицами мощей. 26 октября 1648 года торжественный список привезли в Москву, где его лично встречали царь Алексей Михайлович и патриарх Иосиф. Вскоре у Воскресенских ворот возвели часовню, куда москвичи по сей день приходят помолиться перед дальней дорогой.

В народном календаре этот день совпал с праздником Банное обиходье, когда крестьяне готовили бани к зиме и парились целебными травами.

С обоими праздниками связан целый ряд традиций и поверий: