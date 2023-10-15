«Раньше нет смысла»: выяснилось, когда нужно менять шины на авто

Многие жители Подмосковья уже успели увидеть первый снег и всерьез забеспокоились: не пора ли менять резину? По долгосрочному прогнозу на осень синоптики еще неделю назад советовали автомобилистам «переобуваться» в конце октября. Однако погодные сюрпризы внесли свои коррективы.

УТРОМ ОПАСНО, ДНЕМ – МОЖНО

«Автомобилисты сейчас могут выбрать одну из двух тактик, – говорит автоюрист Дмитрий Славнов. – Если не торопитесь со сменой резины, в утреннее время лучше не рискуйте, пользуйтесь общественным транспортом. Ну а днем ездить уже гораздо безопаснее, так как воздух заметно прогревается и на трассах исчезает наледь. Если же вы «переобуетесь» в ближайшие дни, избежите огромной очереди на шиномонтаж».

Согласно букве закона, на территории России ездить на летней резине нельзя с 1 декабря по 29 февраля. Это правило появилось достаточно давно, а вот административное наказание ввели только в этом году – с 1 сентября. Как следует из статьи 12.5 КоАП РФ, штрафы в размере 500 руб. ждут владельцев транспортных средств, которые в зимний период, с декабря по февраль, не укомплектованы зимними шинами.

НЕ СПЕШИТЕ

Понятное дело, что для столичного региона этот запрет не самый актуальный – жителям Москвы и области переходить на «зимний режим» нужно гораздо раньше начала календарной зимы.

Сами производители автомобильных шин рекомендуют «переобуваться», когда среднесуточные температуры опустятся ниже +7 градусов. При такой погоде летние шины уже плохо держат дорогу.

«Отталкиваясь от этой рекомендации, из года в год мы составляем для Москвы и Подмосковья график с оптимальными датами для смены резины, – говорит ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. – Последние 10 лет это стабильно октябрьские числа. В прошлом году было 15 октября, в этом году – 28-е».

При этом автоэксперт Дмитрий Попов предлагает обратить внимание на один нюанс. Так называемую липучку можно обувать уже при первых заморозках, а вот когда резина шипованная, со сменой покрышек торопиться не стоит, иначе водители окажутся «в очень неприятной истории».

«При плюсовой температуре шипованное колесо на асфальте увеличивает тормозной путь. Мало того что становится сложнее управлять автомобилем, так еще и шипы вылетают от контакта с асфальтом, – говорит эксперт. – Поэтому шипованную резину одевают только в начале ноября. Раньше нет смысла».

кстати

Если у вас нет второго комплекта дисков, о «пере­обувке» стоит задуматься заранее. Иначе вы столкнетесь с очередями. А если резко выпадет снег, даже не успеете забрать и привезти свои зимние шины в шиномонтаж. А вот если у вас есть готовый второй комплект шин на дисках, достаточно их заранее проверить и отбалансировать. Если погода начнет ухудшаться, сможете вечером перекинуть колеса буквально за час у себя во дворе или в гараже.