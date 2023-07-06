«Счет на секунды»: российские спасатели рассказали, как им удалось вытащить из лап смерти пострадавших на воде людей

Ежегодно с наступлением лета и купального сезона происходят несчастные случаи на водоемах. Иногда все заканчивается благополучно. Истории со счастливым концом нашему корреспонденту рассказали российские спасатели.

«Обессилел от голода»

Водолазной группе «ДобротворецЪ», которая в основном поднимает из воды на сушу уже погибших, однажды удалось спасти трехлетнего мальчика Егора. Он пропал в Вологодской области, каким-то образом уйдя из дома. Его искали трое суток в болотистой местности. В поисках принимали участие спасатели из разных регионов, в том числе и «ДобротворецЪ».

Возможность найти малыша живым уменьшалась с каждым днем.

«Игорь Бурмистров, наш старший подразделения во Владимирской области, приехал на место под утро. Но не стал ложиться спать, а сразу ушел осматривать свой квадрат, на болото. И заметил ребенка! Он сидел в кустах в одних трусиках. Наши ребята позвали его, но малыш не откликался, видимо, обессилел от голода и обезвоживания. Это было настоящим чудом, что Игорь его нашел», — поделилась пресс-секретарь группы «ДобротворецЪ» Кристина Румянцева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, случай для группы уникальный. Водолазов вызывают в тех случаях, когда необходимо осмотреть акваторию. Часто при этом спасти человека уже невозможно, так как счет идет на минуты, в течение которых еще возможна реанимация. Водолазы пошли на поиски малыша в гидрокостюмах, со страховочными обвязками, рассчитывая осматривать болото. И тут их ждала такая удача.

Фото: [ Пресс-служба группы «ДобротворецЪ» ]

«Водолазная группа «ДобротворецЪ» — это первое, уникальное сообщество в России, занимающееся поиском без вести пропавших людей на акватории. В этом году 7 апреля нам исполнилось пять лет, в наш состав входят водолазы, дайверы, подводные охотники, судоводители, операторы эхолотов, операторы дронов, пешие волонтеры и те, кто работает удаленно», — рассказала Румянцева.

Рухнули с пятиметровой высоты

Опасности могут подстерегать людей и во время рыбалки. Некоторое время назад жители деревни Караваево Богородского городского округа решили порыбачить на реке Шерне и слишком близко подплыли к водосливной плотине на своей резиновой лодке. Река ошибок не прощает — незадачливые мужчины попали в течение, не справились с управлением, и их сбросило с дамбы вместе с лодкой.

«К счастью, одному из них удалось зацепиться за бетонный выступ, и он подтянул товарища. Но сначала их ударило о бетонную стену. У одного из мужчин были сильное сотрясение мозга и перелом ребра. Когда мы прибыли на место, рыбаки стояли на выступе внизу, а лодку унесло течением», — рассказал старший смены 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Хуторянский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Спасатели приняли решение использовать альпинистское снаряжение. Сначала достали того мужчину, у которого были серьезные травмы. Хуторянский спустился к нему, обвязал и страховочным тросом, чтобы обеспечить максимальную безопасность при подъеме наверх. Рыбака уложили на щит и передали бригаде скорой помощи, а затем увезли в больницу.

«Все закончилось благополучно. А ведь мужчины могли напороться на специальные штыки – волнорезы. Страшно представить, что бы тогда было с людьми», — отметил Хуторянский.

На поверхности — одна голова

Иногда злой рок настигает даже тогда, когда ты просто прогуливаешься. Не так давно пожилой житель Егорьевска гулял у Технического пруда и вдруг услышал всплеск. Сначала он решил, что в воде резвится рыба. Но подойдя поближе, заметил тонущего мужчину. Помочь ему самостоятельно пенсионер не смог и позвонил по номеру 112.

«Тонущему мужчине повезло, что мы были рядом и прибыли буквально за считанные минуты. Все знают, что когда человек тонет, счет идет на секунды. Гражданин был уже практически весь в воде, одна голова оставалась на поверхности. Вдобавок он еще и находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что происходит», — рассказал спасатель 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Михалев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Пострадавшего вытащили на берег и начали реанимацию. Он не смог пояснить, как оказался в воде. Затем бедолагу передали скорой помощи.

«Такие случаи бывают нечасто. Мужчине очень повезло, что мы прибыли максимально быстро. Обычно подобные происшествия заканчиваются плохо», — добавил спасатель.

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