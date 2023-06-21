Спастись и умереть: разбираемся, почему выжившие утопающие все равно могут быть в опасности

В летний период всегда много происшествий на водных объектах. Порой утопающих успевают вытащить из воды живыми. Но это не значит, что опасность миновала. Выживший может умереть через некоторое время/

Чаще всего причиной смерти при утоплении становится асфиксия, или удушение, когда человек вдыхает воду, а не воздух. В этом случае при спасении пострадавшему достаточно откашляться и высморкнуться, чтобы вся жидкость вышла из него.

«Однако есть такое понятие, как сухое утопление, которое может привести к печальному развитию событий. Это происходит из-за попадания воды в верхние дыхательные пути, которая провоцирует спазм гортани, в результате приводит к проблемам с дыханием», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Симптомы такого утопления могут возникнуть не сразу, а через пару часов или даже дней. Также к летальному исходу могут привести приступы имеющихся заболеваний или травмы, полученные в воде или при падении в нее. Например, может случиться сердечный приступ, инфаркт или инсульт.

Кроме того, утопление может возникнуть из-за остановки дыхания и сердца при внезапном попадании человека в холодную воду. Такое может произойти из-за резкого погружения в водоем после долгого пребывания на солнце.

«У большинства людей через мгновение все приходит в норму, но у чувствительных, пожилых людей или детей процессы могут не восстановиться, если не оказать им помощь», – заключила эксперт.

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