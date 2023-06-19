«Способны проломить даже кровлю»: выяснилось, когда падение дронов считается страховым случаем

Необычную услугу стали предлагать владельцам земельных наделов страховщики. Агенты предоставляют страховку на приземление или падение на садовый участок дрона. По мнению специалистов Главного управления региональной безопасности Московской области, шанс обнаружить у себя под носом квадрокоптер меньше 1%, однако вокруг такой услуги действительно может подняться временный ажиотаж.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Уже как минимум пять страховых организаций включили риски от падения дронов в свои базовые страховые полисы.

«Если имущество гражданина застраховано от риска «падение на имущество летательных аппаратов и/или их частей», то рухнувший на ваш дом, автомобиль или участок беспилотник – это страховой случай, – пояснили нам в королевском офисе одной из страховых компаний. – Речь идет о дронах, которые могут принадлежать физическим лицам (они, как правило, запускают их из спортивного интереса) или организациям, которым в работе необходимы летательные аппараты (чтобы мониторить ситуацию с лесными пожарами, контролировать стройки, отслеживать передвижения товарных поездов по железной дороге и т.д). Вся эта техника легко ломается. Кроме того, в неожиданный момент у дрона может закончиться зарядка».

Но есть определенные казусы, которые заложены в 964-й статье Гражданского кодекса РФ, уточнили страховщики. Там говорится, что страховая организация освобождается от выплаты возмещения, когда страховой случай наступил вследствие ядерного взрыва, радиации, а также военных маневров или забастовок. То есть за военный украинский дрон страховку вам не заплатят.

Примечательно, что в эту компанию обратилось уже 6 человек, интересовавшихся подобными рисками. Им объяснили, что ежегодно за страховку нужно платить всего 700 руб. в год. При этом в качестве компенсации ущерба можно выручить сумму до 50 тыс. руб.

БЕЗОПАСНОЕ НЕБО

«Дроны, упавшие за последние три месяца на территории Московской области, не причинили вреда имуществу, но это мы назовем счастливым совпадением, – уточнили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. – Обычно такие агрегаты весят до 5 кг и способны проломить даже кровлю, не говоря уже о том, что квадрокоптеры начиняют взрывчаткой».

В страховой компании, расположенной в Богородском городском округе, нам уточнили, страховку можно расширить на военные риски, и тогда падение военных летательных аппаратов автоматом становится страховым случаем. Но и платить за такую страховку придется больше – до 2 тыс. руб. в год.

«Мы понимаем, что подобный страховой пакет гораздо востребованнее, к примеру, в Белгородской области, – уточнили в офисе компании. – Поэтому там, насколько мы знаем, заключено уже более 100 договоров по этим страховым случаям. Наши же клиенты пока только интересовались нюансами».

Военный аналитик Владислав Егоров поясняет: до конца года этот вид страховки на территории Московской области еще может иметь актуальность. В следующем году, вероятнее всего, она не будет востребована, поскольку полеты иностранных беспилотников закончатся – «произойдет перелом» во время боевых действий.