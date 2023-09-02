«Уже вижу, несчастный случай близко»: как гадалки и колдуны «косят» под киногероев и ищут жертв в общих чатах

Желание заглянуть в будущее делает людей уязвимыми. Так они становятся невольными жертвами «мастеров оккультных наук». По данным Главного управления региональной безопасности Московской области, сейчас шарлатаны в лице гадалок и ясновидящих перестали ждать своих клиентов «на берегу» – они выходят в соцсети, чтобы там первыми нападать на доверчивых граждан и навязывать им свои услуги. Причем набор предсказаний у них всегда один и тот же: крах надежд, несчастье с близкими и потеря имущества. Разбираем самые занятные случаи за последнее время.

СЕРИАЛ НАЯВУ

46-летний Михаил из Орехово-Зуева оказался в числе тех наивных граждан, кто верит в выдуманных персонажей. Сложно объяснить его реакцию на сообщение от гадалки бабы Нины из сериала «Слепая», которая вдруг написала ему в одной из соцсетей.

Наверное, свою жертву ясновидящая выбрала не просто так. В статусе на странице мужчины стоит фраза «В каждом обществе свои оракулы». А сообщение от гадалки звучало так: «Вам пишет племянница известной предсказательницы и целительницы бабы Нины. Хотите узнать, что мешает вам стать счастливым?»

У мужчины не так давно случился конфликт с начальством, он потерял хорошую работу и находился в поиске новых выгодных предложений. И он решил ответить на сообщение.

«Я не знал, как мне поступить в тот период, – признается сам Михаил. – Захотелось какой-то определенности в будущем. Чего ждать, на что надеяться. И я отправил на аккаунт бабы Нины дату своего рождения. А на счет перевел 30 тыс. руб».

Но предсказание Михаил все-таки получил. Мошенники очень туманно описали его перспективы, заявив, что хорошее предложение по работе поступит в течение трех месяцев. Когда обманутый попытался задавать наводящие вопросы, ему больше не отвечали, а потом и вовсе заблокировали переписку.

Посоветовавшись с друзьями, мужчина решился обратиться в полицию, там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

ВАС ПУГАЮТ? НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ

Схема у шарлатанов всегда классическая: сначала они сострадают, потом пугают и наконец вызываются решить все проблемы. Но как подобраться к потенциальной жертве через интернет и дать ей излить душу?

Очень популярная стратегия современных нострадамусов – залезть в общегородской чат, где обсуждаются бытовые проблемы, и вычислить по характеру сообщений самых эмоционально неустойчивых собеседников.

Ольга из Чехова однажды неосторожно оставила комментарий под постом про случившуюся аварию. И вдруг ей в личку написала женщина, которая сообщила, что ей самой нельзя садиться за руль в ближайший месяц. Ольга перепугалась и... заблокировала навязчивую собеседницу. В ГУРБ назвали ее поступок единственно правильным. Поступи она иначе, пришлось бы выкладывать деньги за снятие сглаза и порчи, а потом за создание оберега на «безаварийное вождение».

«На сегодняшний день социальные сети полны тематических групп, где люди делятся своими проблемами и переживаниями, – пояснили в пресс-службе ГУРБ Московской области. – Любой экстрасенс может в нее войти и начать консультацию».

ВЫДРАННЫЙ ВОЛОС КАК ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

16-летняя жительница Одинцова Кристина Олейник как-то шла домой из школы, а навстречу ей – две цыганки с маленькими детьми.

Фото: [ ©Михаил Мокрушин/РИА Новости ]

«Когда одна из них поравнялась со мной, она очень быстрым движением выдернула у меня из головы волос и запричитала: «Милая, ты не живешь, а мучаешься. Уже вижу, несчастный случай близко. Давай помогу тебе», – рассказывает Кристина.

В этот момент девушка испытала ужас. Желая поскорее унести ноги от сомнительной особы, побежала в сторону дома. Только закрыв за собой дверь на два замка, она почувствовала себя в безопасности, немного отдышалась и начала думать, может ли цыганка, имея в руках ее волос, наслать на нее проклятие. Начала копаться в интернете, познакомилась с астрологом, которая составила для нее натальную карту. Нет проклятия! И тут можно было бы расслабиться, но вдруг эксперт по звездам запросила за свои услуги 5 тыс. руб. О такой сумме они изначально не договаривались. В шапке аккаунта женщины-­астролога указано, что первая консультация абсолютно бесплатна.

«Девушка абсолютно правильно сделала сначала: она вырвалась из западни, в которую ее хотели вовлечь цыганки, – отмечает психолог из Люберец Марина Лапина. – Но после этого надо было «закрыть эту дверь»: выбросить случившееся из головы. А девушка вместо этого сама начала искать шарлатанов уже через соцсети».

кстати

Человек, который оказывает услуги гадания, должен быть зарегистрирован как ИП, ООО, работающий по контракту и т.д., то есть стать субъектом предпринимательской деятельности. Если у гадалки нет такого статуса, значит, ей грозит штраф до 5000 руб. за то, что она оказывает услуги без юридического адреса.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ГАДАЛКУ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО